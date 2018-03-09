ترامب وكيم جونغ أون: تاريخ من السباب المتبادل

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بدءا من "الرجل الصاروخ" إلى "المخبول" هناك سجل من السباب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

"فطر سام" و"كلب مسعور" و"الرجل الصاروخ" و"طائش"و "الشخص الخرف"، هذه بعض تلك الشتائم.

قبل ترامب، عرضا بإجراء محادثات مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

ويحاول الرجلان بدء علاقة ودية بينهما، بعد أن وجها لبعضهما البعض فيضا من الشتائم في السابق.

ووصل السباب أوجه بين الرجلين، حينما وصف كيم ترامب بأنه "شخص خرِف"، في التاسع عشر من سبتمبر/ أيلول الماضي، ما جعل الناس يبحثون عن قواميسهم لمعرفة معنى الكلمة (وتعني الشخص كبير السن الذي ضعفت صحته العقلية والنفسية).

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وكان كيم يرد على خطاب ترامب في الأمم المتحدة، قال فيه إنه "سيدمر كوريا الشمالية تماما".

مصدر الصورة Korean Central News Agency Image caption وصف زعيم كوريا الشمالية ترامب بأنه شخص خرِف

وعلى غرار زعيمهم وردا على هجوم ترامب المباشر على كيم، صعدت وسائل الإعلام في كوريا الشمالية من سبابها لشخص ترامب.

وتصل عقوبة سب الزعيم الأعلى لكوريا الشمالية، و"الانتقاص من كرامة" من يسمون بالأشخاص العظماء، في إشارة إلى أفراد عائلة كيم، حد الإعدام في كوريا الشمالية.

ومن بين الألفاظ التي استخدمتها وسائل الإعلام في كوريا الشمالية لسب ترامب: فطر سام، دودة، عضو في عصابة، سفاح، رجل خرف، رجل عجوز، كلب مسعور، ومخبول.

وردا على وصفه بـ"الرجل العجوز" من جانب الزعيم الكوري الشمالي، غرد ترامب على تويتر، قائلا إنه "لم يصف" كيم بأنه "قصير وبدين".

"ترامب دودة أقل من الحيوانات التي يربيها المزارعون، وفطر سام" و"رجل عجوز مخبول". هذه الشتائم بحق ترامب نقلتها وكالة أنباء كوريا الشمالية، عن اتحاد المزارعين والاتحاد العام لنقابات العمال، في السادس والعشرين من سبتمبر/ أيلول.

ووصفته صحيفة "رودونغ سينمون" الحكومية اليومية، في الثالث والعشرين من الشهر ذاته، بأنه "شخص مختل وسياسي همجي، وسفاح وشخص طفولي".

وحينما غرد ترامب قائلا إنه يمتلك فوق مكتبه زرا نوويا، أكبر من الذي يمتلكه نظيره الكوري الشمالي، وذلك في يناير/ كانون الثاني الماضي، وصفته الصحيفة الكورية الشمالية بأنه "مريض نفسي"، "مجنون طائش" و"خاسر"، وأن تصريحاته بمثابة "عضَّة كلب مسعور".

وفي السادس عشر من يناير/ كانون الثاني الماضي، قالت الصحيفة التي تعبر عن الحزب الحاكم في كوريا الشمالية إن العالم قلق، بشأن "مرض ترامب العقلي"، مضيفة أن الزر النووي الأمريكي في يد "رجل مجنون من الطراز القديم".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية، عن اللجنة المركزية لمنظمة الشباب هناك، وصفها لترامب بأنه "زعيم عصابة، وكلب مسعور وليس بشرا"، وذلك في الخامس والعشرين من سبتمبر/ أيلول.

ومن غير المرجح أن يستخدم الزعيمان مثل تلك اللغة مع بعضهما البعض، إذا ما حدث والتقيا فعلا في مايو/ أيار المقبل كما أعلن.