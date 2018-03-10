صور من أفريقيا

مجموعة من المهاجرين الإريتريين في إسرائيل يقفون لالتقاط صورة أثناء مغادرتهم مركز حولوت. وتقرر إغلاق المركز، الذي يقع وسط الصحراء، لكنه في الوقت الحالي يدار وسط قاعدة مفتوحة، ويسمح فيه للمحتجزين بمغادرته أثناء النهاء والعودة ليلا، بحسب الوكالة الأوروبية للصور الصحفية.