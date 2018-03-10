صور من أفريقيا
بي بي سي تعرض مجموعة من أفضل الصور التي التقطت سواء في أفريقيا أو لعدد من الأفارقة في أماكن متفرقة من العالم.
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AFP
فتيات كينيات من فريق للكشافة كُنّ من بين الملايين حول العالم الذين احتفلوا باليوم العالمي للمرأة، الثلاثاء.
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EPA
مشجعون لفريق غورماهيا الكيني أثناء عودتهم من مشاهدة مباراة فريقهم مع الترجي التونسي ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.
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Reuters
مشجع للنادي الأهلي المصري يشعل ألعابا نارية في استاد القاهرة الدولي أثناء المباراة التي فاز بها الأهلي 4-0 أمام منانا الغابوني.
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AFP
هذه المبارة أقيمت في مركز احتجاز للمهاجرين في ليبيا. وتضم المباراة فريقين من السنغاليين بالقميص الأخضر وآخر من الكاميرونيين بالقميص البرتقالي.
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AFP
هذه المرأة، وهي إحدى فريق "كيبيرا ماسنجر" الكيني للألعاب البهلوانية، تنفث النيران من فمها في عرض في العاصمة، نيروبي، الأربعاء.
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AFP
ملاكمان للعبة "ديمي" القتالية من شمال نيجيريا يستعرضان مهاراتهما في مدينة لاغوس الجنوبية. وديمي هي لعبة قتالية عنيفة، يلف اللاعب فيها إحدى يديه على شكل رمح والأخرى كدرع لصد الضربات، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
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Getty Images
الممثلة الكينية لوبيتا نايونغو استخدمت خيطا مصنوعا من الذهب لتصفيف شعرها، وهي طريقة رواندية تقليدية، في حفل لأوسكار، الأحد.
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EPA
المغرب يشهد هو الآخر تساقطا للثلوج على غرار الطقس البارد غير المعتاد الذي تسببت فيه عواصف "الوحش القادم من الشرق" في أنحاء متفرقة من أوروبا هذا الأسبوع.
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AFP
هذه العائلة من آلاف الأسر التي فرت من أعمال العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية عبر القوارب لعبور بحيرة ألبرت للوصول إلى أوغندا.
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AFP
يوم الإثنين، كان يوما شاقا لهؤلاء الرجال والنساء في سيراليون أثتاء محاولتهم البحث في الرمال والطين عن الذهب بالقرب من مدينة ماكيني.
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Reuters
الانتخابات التي جرت الأربعاء في سيراليون انتهت دون وقوع أعمال عنف واشتباكات في غالبية أنحاء البلاد، باستثناء بعض الاحتجاجات خارج مكاتب حزب الشعب المعارض (إس إل بي بي) التي اعتقل فيها هذا الرجل.
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AFP
في ساحل العاج، نظم متعهّدو دفن الموتى احتجاجات ضد ما سموه ممارسات غير عادلة لإحدى الشركات التي تسيطر على خدمات الجنائز في البلاد.
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EPA
مجموعة من المهاجرين الإريتريين في إسرائيل يقفون لالتقاط صورة أثناء مغادرتهم مركز حولوت. وتقرر إغلاق المركز، الذي يقع وسط الصحراء، لكنه في الوقت الحالي يدار وسط قاعدة مفتوحة، ويسمح فيه للمحتجزين بمغادرته أثناء النهاء والعودة ليلا، بحسب الوكالة الأوروبية للصور الصحفية.
معرض الصور
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