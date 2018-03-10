صور من أفريقيا

  • 10 مارس/ آذار 2018

بي بي سي تعرض مجموعة من أفضل الصور التي التقطت سواء في أفريقيا أو لعدد من الأفارقة في أماكن متفرقة من العالم.

  • الأسبوع في صور من أفريقيا AFP

    فتيات كينيات من فريق للكشافة كُنّ من بين الملايين حول العالم الذين احتفلوا باليوم العالمي للمرأة، الثلاثاء.

  • الأسبوع في صور من أفريقيا EPA

    مشجعون لفريق غورماهيا الكيني أثناء عودتهم من مشاهدة مباراة فريقهم مع الترجي التونسي ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

  • الأسبوع في صور من أفريقيا Reuters

    مشجع للنادي الأهلي المصري يشعل ألعابا نارية في استاد القاهرة الدولي أثناء المباراة التي فاز بها الأهلي 4-0 أمام منانا الغابوني.

  • الأسبوع في صور من أفريقيا AFP

    هذه المبارة أقيمت في مركز احتجاز للمهاجرين في ليبيا. وتضم المباراة فريقين من السنغاليين بالقميص الأخضر وآخر من الكاميرونيين بالقميص البرتقالي.

  • الأسبوع في صور من أفريقيا AFP

    هذه المرأة، وهي إحدى فريق "كيبيرا ماسنجر" الكيني للألعاب البهلوانية، تنفث النيران من فمها في عرض في العاصمة، نيروبي، الأربعاء.

  • الأسبوع في صور من أفريقيا AFP

    ملاكمان للعبة "ديمي" القتالية من شمال نيجيريا يستعرضان مهاراتهما في مدينة لاغوس الجنوبية. وديمي هي لعبة قتالية عنيفة، يلف اللاعب فيها إحدى يديه على شكل رمح والأخرى كدرع لصد الضربات، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

  • الأسبوع في صور من أفريقيا Getty Images

    الممثلة الكينية لوبيتا نايونغو استخدمت خيطا مصنوعا من الذهب لتصفيف شعرها، وهي طريقة رواندية تقليدية، في حفل لأوسكار، الأحد.

  • الأسبوع في صور من أفريقيا EPA

    المغرب يشهد هو الآخر تساقطا للثلوج على غرار الطقس البارد غير المعتاد الذي تسببت فيه عواصف "الوحش القادم من الشرق" في أنحاء متفرقة من أوروبا هذا الأسبوع.

  • الأسبوع في صور من أفريقيا AFP

    هذه العائلة من آلاف الأسر التي فرت من أعمال العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية عبر القوارب لعبور بحيرة ألبرت للوصول إلى أوغندا.

  • الأسبوع في صور من أفريقيا AFP

    يوم الإثنين، كان يوما شاقا لهؤلاء الرجال والنساء في سيراليون أثتاء محاولتهم البحث في الرمال والطين عن الذهب بالقرب من مدينة ماكيني.

  • الأسبوع في صور من أفريقيا Reuters

    الانتخابات التي جرت الأربعاء في سيراليون انتهت دون وقوع أعمال عنف واشتباكات في غالبية أنحاء البلاد، باستثناء بعض الاحتجاجات خارج مكاتب حزب الشعب المعارض (إس إل بي بي) التي اعتقل فيها هذا الرجل.

  • الأسبوع في صور من أفريقيا AFP

    في ساحل العاج، نظم متعهّدو دفن الموتى احتجاجات ضد ما سموه ممارسات غير عادلة لإحدى الشركات التي تسيطر على خدمات الجنائز في البلاد.

  • الأسبوع في صور من أفريقيا EPA

    مجموعة من المهاجرين الإريتريين في إسرائيل يقفون لالتقاط صورة أثناء مغادرتهم مركز حولوت. وتقرر إغلاق المركز، الذي يقع وسط الصحراء، لكنه في الوقت الحالي يدار وسط قاعدة مفتوحة، ويسمح فيه للمحتجزين بمغادرته أثناء النهاء والعودة ليلا، بحسب الوكالة الأوروبية للصور الصحفية.

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