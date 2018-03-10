من هو الشخص الأكثر كرها في أمريكا وأراد خصلة من شعر هيلاري كلينتون؟

مصدر الصورة Getty Images Image caption لطالما دخل شكريلي في صدام مع منتقديه على مواقع التواصل الاجتماعي

قضت محكمة أمريكية على قطب صناعة الأدوية السابق مارتن شكريلي، الذي أدين بالاحتيال على مجموعة من المستثمرين، بالسجن سبع سنوات.

وانفجر رجل الأعمال السابق باكيا خلال جلسة المحاكمة عندما أنزل القاضي بإحدى المحاكم الفيدرالية في بروكلين، بمدينة نيويورك، عليه عقوبة السجن.

وأدين شكريلي، العام الماضي، بإرسال بيانات حسابات مغلوطة إلى المستثمرين بينما كان يتكبد خسائر كبيرة في صندوقي استثمار كان يديرهما.

فمن هو مارتن شكريلي؟

هو رجل أعمال أمريكي من أصل ألباني عمره 35 عاما بدأ العمل في بورصة وول ستريت وهو دون العشرين من العمر، وقد خضع للمحاكمة في تهم طالت شركة "تورينغ" لصناعة الأدوية التي كان يرأسها، وصندوق تحوط كان يديره.

ففي عام 2015، أصبح شكريلي سيء السمعة ولُقّب بـ "أكثر شخص مكروه في أمريكا" عندما رفعت شركته سعر دواء يستخدمه مرضى نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) ويطلق عليه "دارابريم"، بنسبة خمسة آلاف في المئة. حيث ارتفع سعر العقار بصورة جنونية من نحو 14 دولارا إلى 750 دولارا للجرعة الواحدة.

وقد استمع المحلفون إلى شكريلي وكيف كذب على المستثمرين بشأن أداء صندوقي التحوط "إم إس إم بي كابيتال" و"إم إس إم بي" اللذين أدارهما.

مصدر الصورة Reuters Image caption المحامي بنيامين برافمان طلب من المحكمة عقوبة تتراوح بين 12 إلى 18 شهرا فقط

وقال ممثل الادعاء إن شكريلي سرق أموالا، من شركته لصناعة الأدوية، لسداد أموال المستثمرين.

وقال محاميه بنيامين برافمان بعد الحكم بإدنته: "مارتن شاب ذكي".

وخلال المحاكمة، وصف برافمان موكله بأنه "رجل ماهر" أسيئ فهمه.

الحكم بسجن "أكثر شخص مكروه في أمريكا" 7 سنوات

وقال أحد المستثمرين إن شكريلي يذكره بشخصية الخادم المصاب بمرض التوحد الذي لعب دوره الممثل داستن هوفمان في فيلم "رجل المطر".

واقتبس برافمان عنوان إحدى أغنيات المطربة ليدي غاغا ليقول لهيئة المحلفين إن شكريلي "وُلد على هذا النحو".

وذكرت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية أنه جرى استبعاد كثير من المحلفين بعد وصفهم شكريلي بـ "الثعبان" و"الرجل الشرير".

وشعر القاضي في وقت ما أثناء المحاكمة بأنه مضطر لإصدار أمر بإيقاف التغطية الإعلامية بعدما فاجأ شكريلي الصحفيين خلال استراحة الغداء بالصراخ والهجوم على "الأعداء" الذين قال عنهم قطب صناعة الأدوية السابق إنهم يحاولون "تحميله مسؤولية أخطاء الرأسمالية".

تحرش

وعادة ما كان شكريلي، الملقب بـ "فارما برو"، يعبّر عن غضبه الشديد على وسائل التواصل الاجتماعي، ووجد نفسه في نهاية المطاف محظورا من استخدام تويتر بعد حادثة تحرش بصحفية.

سجن رجل أعمال أمريكي عرض "مكافأة مقابل خصلة من شعر هيلاري كلينتون"

إدانة قطب صناعة الأدوية الأمريكي مارتن شكريلي بالاحتيال

ولطالما أعرب قطب صناعة الأدوية السابق عن سعادته من الدعاية السلبية التي يحظى بها.

كما حُذر شكريلي أثناء المحاكمة بعدما رفض الإجابة على الأسئلة خلال شهادة نائب في الكونغرس، الذي وصفه شكريلي بعد ذلك بأنه "معتوه".

هيلاري كلينتون

وكانت محكمة أمريكية قد قضت العام الماضي بسجنه بسبب عرضه على فيسبوك 5 آلاف دولار لمن يحضر خصلة من شعر وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون التي لطالما هاجمته في حملتها الانتخابية.

مصدر الصورة AFP Image caption هاجمته كلينتون خلال حملتها الانتخابية

وقال شكريلي، الذي لطالما دخل في صدام مع منتقديه على مواقع التواصل الاجتماعي، إن منشوره الذي حُذف لاحقا يرقى إلى حد السخرية.

وقالت القاضية كيو ماتسوموتو إن ما كتبه شكريلي أظهر أنه خطر على الأمن العام.

وكان شكريلي قد أطلق سراحه بكفالة قدرها 5 ملايين دولار بعد إلقاء القبض عليه عام 2015.

وألغى قاضٍ أمريكي إطلاق سراحه، وزُج به في السجن.