ترامب: المحادثات مع كوريا الشمالية قد تسفر عن "أعظم اتفاق للعالم"

مصدر الصورة Getty Images Image caption ترامب لم يستبعد فشل محادثاته المرتقبة مع زعيم كوريا الشمالية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن لقاءه المرتقب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قد يفشل أو يسفر عن "أعظم اتفاق" للعالم.

وأضاف ترامب أمام حشد من مؤيديه في بنسلفانيا إنه يعتقد أن كوريا الشمالية تريد السلام، لكنه أشار إلى إمكانية الانسحاب من المفاوضات إذا لم يتحقق التقدم الذي يأمل فيه على صعيد نزع السلاح النووي.

ماذا قال ترامب عن كوريا الشمالية؟

تعليقا على اجتماعه المنتظر مع زعيم كوريا الشمالية، قال ترامب: "من يدري ما الذي سيحدث؟ فقد انسحب من المفاوضات سريعا أو نستكملها لنتوصل إلى أعظم اتفاق لصالح العالم."

وأعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في أن تسفر القمة عن اتفاق يؤدي إلى تهدئة التوترات النووية، مرجحا أنه سيكون لصالح بيونغيانغ قبل أي طرف آخر. وتوقع أن تحترم كوريا الشمالية تعهدها بعدم إجراء المزيد من التجارب الصاروخية، قائلا: "أعتقد أنهم يريدون السلام، وأظن أنه حان الوقت".

Image caption أعلن ترامب شعار حملته لانتخابات الرئاسة 2020

أين يلتقي ترامب كيم جونغ أون؟

لم يعلن حتى الآن عن وقت ومكان انعقاد محدد للقاء على الرغم من أن تقارير سابقة تحدثت عن أنه قد يتم في أواخر مايو/ آذار المقبل.

وفاجأ ترامب الجميع بقبول دعوة كوريا الشمالية لعقد قمة على مستوى رئيسي البلدين حملها إليه مبعوث من كوريا الجنوبية الخميس الماضي. وإذا حدث الاجتماع، سيكون هذا أول لقاء لرئيس أمريكي مع زعيم لكوريا الشمالية.

وقال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، إنه "لا تنازل" عن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، مؤكدا أن قرار بيونغيانغ بلقاء ترامب أثبت نجاح استراتيجية واشنطن في عزل كوري االشمالية.

شعار حملة الانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلن ترامب شعار حملته الجديد لانتخابات الرئاسة 2020 في ولاية بنسلفانيا السبت الماضي، وهو "الحفاظ على أميركا عظيمة".

وإلى جانب الحديث عن القمة الأمريكية الكورية الشمالية، أثار ترامب قضية إمكانية تطبيق الحكم بالإعدام على تجار المخدرات.