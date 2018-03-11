روسيا تعلن نجاح تجربة إطلاق صاروخ "يفوق سرعة الصوت"

مصدر الصورة Reuters Image caption وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصاروخ بأنه "سلاح نموذجي"

قالت روسيا إنها أطلقت بنجاح صاروخا يفوق سرعة الصوت، كأحد الأسلحة ذات القدرة النووية التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مطلع الشهر الحالي.

وعرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات مصورة تظهر عملية انفصال الصاروخ من طائرة مقاتلة طراز ميغ-31.

وأضافت الوزارة أن الصاروخ أصاب الهدف المقصود.

ويقال إن الصاروخ تفوق سرعته عشر مرات سرعة الصوت، ويصل مداه إلى ألفي كيلومتر.

وأُطلق الصاروخ "كينجال" من على متن طائرة مقاتلة طراز ميغ-31 أقلعت من مطار في المنطقة العسكرية الجنوبية،التي تقع جنوب غربي روسيا، حسبما أفادت وزارة الدفاع.

وقالت الوزارة :"جرت عملية الإطلاق وفقا للخطة الموضوعة، وأصاب الصاروخ الذي يفوق سرعة الصوت هدفه"، بحسب وكالة فرانس برس.

وأضاف بوتين أن الصاروخ قادر على التغلب على أنظمة الدفاع الجوية.

ونقلت فرانس برس أن ديمتري روغوزين، نائب وزير الدفاع الروسي، أوضح عبر موقع فيسبوك أن روسيا عملت على تطوير المقاتلة "الفريدة" ميغ-31 التي تفوق سرعة الصوت بما يتمشى مع إمكانية حمل الصاروخ.

وقالت وزارة الدفاع إنه منذ بداية العام، نفذت الطائرة أكثر من 250 طلعة جوية لإتقان العمل ضمن مهام الأنظمة الصاروخية.