مقتل رجل "هاجم حارسا" لمقر إقامة سفير إيران في النمسا
- 12 مارس/ آذار 2018
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
شارك
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
Google+شارك هذه الصفحة عبر Google+
-
-
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
أعلنت الشرطة في النمسا مقتل رجل بالرصاص بعد أن هاجم بسكين جنديا يحرس مقر إقامة للسفير الإيراني في فيينا.
وقال متحدث باسم شرطة المدينة إن الجندي حاول الدفاع عن نفسه باستخدام رذاذ الفلفل، وأن عراكا اندلع بين الرجلين.
وأفادت تقارير بأن المهاجم نمساوي الجنسية وأن عمره كان 26 عاما.
ونُقل الجندي إلى مستشفى لتلقي العلاج بعد إصابته بجرح في ذراعه.
وقررت الشرطة تعزيز إجراءات الأمن حول كل البعثات الدبلوماسية في فيينا.