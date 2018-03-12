مقتل رجل "هاجم حارسا" لمقر إقامة سفير إيران في النمسا

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أعلنت الشرطة في النمسا مقتل رجل بالرصاص بعد أن هاجم بسكين جنديا يحرس مقر إقامة للسفير الإيراني في فيينا.

وقال متحدث باسم شرطة المدينة إن الجندي حاول الدفاع عن نفسه باستخدام رذاذ الفلفل، وأن عراكا اندلع بين الرجلين.

وأفادت تقارير بأن المهاجم نمساوي الجنسية وأن عمره كان 26 عاما.

ونُقل الجندي إلى مستشفى لتلقي العلاج بعد إصابته بجرح في ذراعه.

وقررت الشرطة تعزيز إجراءات الأمن حول كل البعثات الدبلوماسية في فيينا.