نيبال: مقتل العشرات في تحطم طائرة في مطار كاتمندو

مصدر الصورة Twitter/@Bishnusapkota Image caption الدخان يتصاعد من حطام الطائرة في مطار كاتمندو

تحطمت طائرة تقل 71 شخصا أثناء هبوطها في مطار كاتمندو في نيبال، مما أدى إلى مقتل 50 شخصييا على الأقل، بحسب ما أفادت به الشرطة.

وأخرج مسعفون جثامين القتلى من حطام الطائرة المحترقة، التابعة لخطوط يو إس-بانغالا البنغالية، بعد إطفاء النيران المستعرة فيها.

وخرجت الطائرة عن المدرج أثناء هبوطها يوم الاثنين.

وأُلغيت كل الرحلات من مطار تربهوفين الدولي حسبما قالت وسائل إعلام محلية.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الطائرة، التي كانت في طريقها إلى كاتمندو من العاصمة البنغالية داكا، من طراز S2-AGU، ولكن لم يتم تأكيد الأمر رسميا.

وقدم كيه بي شارما أولي، رئيس وزراء نيبال، تعازيه إلى أسر الضحايا، وقال إنه "يشعر بالصدمة البالغة" بسبب الحادث، وتعهد بتحقيق حكومي في الحادث.

كيف وقع الحادث؟

مصدر الصورة Reuters Image caption المطافئ تحاول إطفاء النيران المشتعلة في الطائرة

وقال سانجيف غوتام، المدير العام لهيئة الطيران المدني، في نيبال "سُمح للطائرة بالهبوط من الجانب الجنوبي للمدرج، محلقة فوق كوتشوار، ولكنها هبطت من الجانب الشمالي".

واضاف "لم نتوصل بعد لسبب هذا الهبوط غير الاعتيادي".

واشتعلت النيران في الطائرة وشوهد عمود من الدخان ينبعث منها.

ووصف أحد الناجين، وهو مندوب رحلات من نيبال يدعى باسانتا بوهارا، من المستشفى ما شهده في الحادث.

وقال إنه بعد إقلاع طبيعي للطائرة من مطار داكا، بدأت الطائرة في التصرف بغرابة مع اقترابها من كاتمندو.

وأضاف "فجأة اهتزت الطائرة بعنف ثم سمعت صوت ارتطام عنيف".

وأضاف "كنت أجلس قرب النافذة وتمكنت من الفرار من النافذة".

وقال "لا أتذكر ما حدث بعد الفرار من الطائرة، ولكن أحدهم اصطحبني إلى مستشفى سينامنغال، ثم نقلني أصدقائي إلى مستشفى نورفيك. أُصبت في رأسي وساقي، ولكنني محظوظ بالنجاة من الموت في الحادث".

وكانت الطائرة تقل 67 راكبا وأربعة من افراد الطاقم.