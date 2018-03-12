مصدر الصورة AFP Image caption عدد كبير من جميلات الكون لبسن تصاميم جيفنشي على مدى عقود

رحل أيقونة الموضة الفرنسية اوبير دو جيفنشي عن 91 عاما بعد رحلة طويلة في عالم الموضة والأزياء وهو الذي تسابقت جميلات العالم على ارتداء تصاميمه، بينهم اوديري هيبورن، جاكلين كينيدي والاميرة الراحلة وجريس كيلي.

دخل جيفنشي ذو الأصول الأرستقراطية، عالم الشهرة والمشاهير عندما صمم الفستان الأسود الذي ارتدته اوديري هيبورن في فيلم "الفطور عند تيفاني" وجمع التصميم بين الأناقة والبساطة.

وقالت هيبورن "تصاميم جيفانشي البسيطة الجميلة منحتني الشعور بأني الشخصية التي أمثلها في الفيلم تماما".

مصدر الصورة Getty Images Image caption شادويك بوسمان بطل فيلم بلاك بانتر ارتدى ملابس من انتاج جيفانشي

الأرستقراطي الأنيق

جيفنشي هو المصمم الأكثر أرستقراطية في فرنسا إذ ولد لأسرة فرنسية من النبلاء وكانت أسرته ترغب أن يدرس جيفانشي القانون إلا أنه اقنعها بتركه يسلك طريق الموضة التي كان شغوفا بها.

في أعقاب الحرب العالمية الثانية عمل جيفانشي مع كل بيير بالمان وكريستيان ديور، وبعدها عمل مع مصممة الأزياء إلسا شيابريللي، ولم يتأخر كثير في تأسيس دار أزياء خاصة به عام 1952.

وكان جيفنشي صاحب فكرة ادخال مزيج البلوزة والتنورة والجاكيت والبنطال في عالم الموضة النسائية، وأول مصمم أزياء ينتج عطرا خاصا به يحمل اسمه.

حازت أول مجموعة من تصاميم جيفانشي على الاعجاب، وصفها أحد نقاد الموضة الانجليز بقوله: "هذه الملابس تذكرك بأول وأطيب كأس شمبانيا تناوله الشخص في حياته".

انتقل جيفنشي في ستينيات القرن الماضي إلى نيويورك ودخل عالم أزياء الرجال. وكانت أول زبونة له في الولايات المتحدة جاكلين كنيدي التي ارتدت أحد تصاميمه خلال جنازة زوجها عام 1963.

مصدر الصورة Getty Images Image caption جال جادوت بطلة فيلم المرأة الخارقة

التصميم الداخلي

انتقل جيفنشي في سبعينيات القرن الماضي إلى مجال تصميم المفروشات والأقمشة والديكور الداخلي للفنادق وحتى مقاعد وفرش سيارة فورد كونتيننال كانا من تصميمه.

باع جيفنشي دار أزياء اوت كوتور التي أسسها إلى شركة LVMH االتي تعمل في مجال المنتجات الفاخرة عام 1988 وبعدها بسنوات قليلة تقاعد من العمل.

ورغم تقاعده منذ سنوات إلا أن الشهرة لم تفارق الدار التي أسسها، فقد كانت تصاميم الدار حاضرة بقوة خلال توزيع جوائز الأوسكار لعام 2018 إذ ارتدى بطل فيلم "بلاك بانتر" الممثل شادويك بوسمان وبطلة فيلم "المرأة الخارقة" الممثلة الاسرائيلية جال جادوت ملابس من إنتاج اوت كوتور.

وقال صاحب شركة ال إي أم أتش التي تمتلك اوت كوتور إن "جيفانشي أحد المبدعين الذين جعلوا باريس عاصمة للموضة منذ خمسينيات القرن الماضي".