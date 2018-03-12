تيريزا ماي: من المرجح أن روسيا مسؤولة عن الاعتداء على الجاسوس السابق سكريبل

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنه من المرجح أن تكون روسيا مسؤولة عن الاعتداء على الجاسوس السابق سيرغي سكريبل وابنته.

وأضافت في كلمتها لنواب البرلمان البريطاني إن غاز الأعصاب الذي استخدم في محاولة تسميم سكريبل من نوعية الغازات التي تصنعها روسيا.

واستدعي السفير الروسي في لندن، وسئل عما إذا كان الاعتداء "عمل مباشر" من قبل الدولة الروسية أم ناتج عن "فقدان السيطرة" على مخزون غاز الأعصاب.

وأشارت إلى أن غاز الأعصاب الذي استخدم في الاعتداء جزء من مجموعة تعرف باسم "نوفيشوك".

وقالت ماي إن وزير خارجيتها بوريس جونسون أبلغ السفير الروسي ضرورة أن تقدم موسكو "معلومات كاملة" عن برنامج نوفيشوك لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية قبل نهاية يوم الثلاثاء.