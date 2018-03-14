حياة ستيفن هوكينغ في صور

وفي عام 2007، أصبح هوكينغ أول شخص مصاب بالشلل الرباعي يخوض تجربة انعدام الوزن على متن طائرة، صُممت خصيصا لمحاكاة انعدام الجاذبية. وقال حينها: "أعتقد بأن الجنس البشري لن يكون له مستقبل ما لم يعش في الفضاء."