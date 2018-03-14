حياة ستيفن هوكينغ في صور

  • 14 مارس/ آذار 2018

بعد حياة علمية حافلة، توفي عالم الفيزياء البريطاني الشهير، ستيفن هوكينغ، الذي صارع مرض العصبون الحركي معظم حياته، عن عمر ناهز 76 عاما.

  • ستيفن هوكينغ BBC

    درس ستيفن هوكينغ، الذي ولد عام 1942، الفيزياء في جامعة أكسفورد، والتحق بعد ذلك بجامعة كامبريدج لاستكمال دراسته العليا في علوم الكون.

  • ستيفن هوكينغ مع زوجته الأولى في زفافهما AFP

    وفي سن 22 عاما، أصيب هوكينغ بمرض العصبون الحركي النادر. وبينما كان يستعد لزفافه من زوجته الأولى، جين، التي تظهر معه في الصورة، توقع الأطباء أنه لن يعيش طويلا، لكن علاقتهما الزوجية استمرت 26 عاما، وأنجبا ثلاثة أطفال.

  • ستيفن هوكينغ على الكرسي المتحرك PA

    استخدم الفيزيائي كرسيا متحركا في معظم سنوات حياته، ولم يكن تستطيع الكلام إلا عبر جهاز تركيب أصوات. وذاع صيت هوكينغ عندما نشر كتابه "موجز لتاريخ الزمن" عام 1988، الذي بيع منه أكثر من عشرة ملايين نسخة.

  • حياة ستيفن هوكينغ وزوجته إلين ماسون Reuters

    تزوج هوكينغ بعد ذلك من إحدى ممرضاته، وهي إلين ماسون، عام 1995، واستمر زواجهما 11 عاما قبل أن ينفصلا.

  • ستيفن هوكينغ في تجربة انعدام الوزن AFP

    وفي عام 2007، أصبح هوكينغ أول شخص مصاب بالشلل الرباعي يخوض تجربة انعدام الوزن على متن طائرة، صُممت خصيصا لمحاكاة انعدام الجاذبية. وقال حينها: "أعتقد بأن الجنس البشري لن يكون له مستقبل ما لم يعش في الفضاء."

  • ستيفن هوكينغ يلقي محاضرة EPA

    وألقى الفيزيائي الشهير محاضرات في عدة جامعات حول العالم، منها جامعة جورج واشنطن عام 2008.

  • ستيفن هوكينغ أثناء منحه الوسام Getty Images

    كما فاز هوكينغ بجوائز كثيرة في الرياضيات والعلوم. وفي عام 2009، منحه الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، وسام الحرية الرئاسي.

  • ستيفن هوكينغ أثناء لقاءه ملكة انجلترا Reuters

    كذلك التقى هوكينغ ملكة بريطانيا، الملكة إليزابيث، عام 2014 خلال حفل خيري في قصر سانت جيمس.

  • ستيفن هوكينغ وإيدي ريدماين Getty Images

    وكانت قصة حياة هوكينغ موضوع فيلم "نظرية كل شيء"، الذي طُرح للعرض في عام 2014، ولعب فيه دور البطولة الممثل إيدي ريدماين، الذي يظهر مع هوكينغ في الصورة.

  • ستيفن هوكينغ أثناء العرض ثلاثي الأبعاد AFP

    وأخيرا، في عام 2017، تحدث هوكينغ إلى الجماهير في هونغ كونغ عبر عرض ثلاثي الأبعاد، بُث مباشرة من مكتبه في كامبريدج. وبعد وفاته قال أبناؤه: "سيعيش عمل والدنا وتراثه لسنوات عديدة."

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