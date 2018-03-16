انهيار جسر في جامعة فلوريدا الأمريكية يودي بحياة عدة أشخاص

مصدر الصورة Getty Images Image caption لم يعرف عدد القتلى نتيجة انهيار الجسر

قالت شرطة مدينة ميامي الأمريكية إن عدة أشخاص قتلوا نتيجة انهيار جسر جديد للمشاة في جامعة فلوريدا.

وقد نشرت صور الجسر المنهار على وسائل التواصل الإجتماعي.

ولم تحدد الشرطة عدد الضحايا، كما لم يتضح عدد الأشخاص العالقين في ثماني مركبات كانت تحت الجسر عند انهياره.

وقال قائد قسم الإطفاء في المدينة، ديف دوني، إن عملية الإنقاذ ستتطلب وقتا طويلا قد يستمر طوال الليل أو فترة أطول.

ونقل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص إلى المستشفى للعلاج، وتمكن المنقذون من تخليص شخصين من تحت الأنقاض.

وقال السيناتور بيل نيلسون لوسائل الإعلام المحلية إن ما بين 6 و 10 أشخاص قد قتلوا نتيجة الحادث، لكن الرقم الحقيقي ينتظر التأكيد من الشرطة.

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وظهر في صور التقطت من الجو أوائل المنقذين الذين وصلوا إلى موقع الحادث وهم يحاولون الوصول إلى المركبات العالقة.

وأصدرت الجامعة بيانا قالت فيه إن عمليات الإنقاذ ما زالت قائمة.

وقال متحدث باسم الجامعة "نحن مصدومون وحزينون لما حدث، ونحن الآن في طور الإنقاذ وجمع المعلومات".

وقال شاهد عيان لقناة إيه بي سي الأمريكية إن أصوات الصراخ القادمة من المركبات العالقة في الركام كانت مفزعة.

مصدر الصورة Getty Images Image caption علقت بعض المركبات تحت حطام الجسر

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز إن الرئيس دونالد ترامب على علم بالحادث وإنه سيرسل المساعدات التي يحتاجونها في مكان الحادث.

وكان الجسر الذي يزن 861 طنا قد أقيم السبت، حسب التقارير.

وكانت إقامة الجسر مطلبا لطلاب ومدرسي الجامعة ليتجتبوا حركة السير في المنطقة، خاصة بعد مقتل أحد الطلاب عندما صدمته سيارة بينما كان يقطع الشارع المزدحم هناك.

وعبرت الشركة التي نفذت عملية بناء الجسر عن تضامنها مع عائلات الضحايا وتعهدت بالتعاون في التحقيقات التي ستجري من أجل معرفة سبب انهيار الجسر.

وكان الجسر سيفتتح ويوضع تحت تصرف المشاة عام 2019.

وقد تكلف بناؤه 14.2 مليون دولار، دفعتها وزارة المواصلات الأمريكية.