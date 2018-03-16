الشرطة البريطانية تفتح تحقيقا جنائيا في مقتل رجل أعمال روسي في جنوب غرب لندن

  • 16 مارس/ آذار 2018
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أعلنت الشرطة البريطانية فتح تحقيق جنائي في مقتل رجل أعمال روسي الذي عثر عليه مقتولا منذ أيام في منزله جنوب غرب لندن.

وقالت الشرطة إن نيكولاي غلاشكوف، توفى نتيجة "الضفط الشديد على رقبته".