مصدر الصورة Reuters Image caption موسكو استدعت السفير البريطاني لديها

تعتزم روسيا طرد 23 دبلوماسيا بريطانيا مع استمرار التوتر بين البلدين بشأن قضية الجاسوس السابق سيرغي سكريبال.

وجاءت هذه الخطوة عقب قرار بريطانيا طرد 23 دبلوماسيا روسيا.

وتوجه الحكومة البريطانية أصابع الاتهام إلى موسكو في محاولة اغتيال سكريبال.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد استدعت السفير البريطاني لدى موسكو قبيل الإعلان عن قرار طرد الدبلوماسيين البريطانيين.

ولا يزال سكريبال وابنته في حالة حرجة داخل مستشفى بريطاني.