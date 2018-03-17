قضية الجاسوس سكريبال: روسيا تقرر طرد 23 دبلوماسيا بريطانيا
- 17 مارس/ آذار 2018
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تعتزم روسيا طرد 23 دبلوماسيا بريطانيا مع استمرار التوتر بين البلدين بشأن قضية الجاسوس السابق سيرغي سكريبال.
وجاءت هذه الخطوة عقب قرار بريطانيا طرد 23 دبلوماسيا روسيا.
وتوجه الحكومة البريطانية أصابع الاتهام إلى موسكو في محاولة اغتيال سكريبال.
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد استدعت السفير البريطاني لدى موسكو قبيل الإعلان عن قرار طرد الدبلوماسيين البريطانيين.
ولا يزال سكريبال وابنته في حالة حرجة داخل مستشفى بريطاني.