جولة حول العالم: سيلفي "التفحيط" في السعودية وقبعة ترامب

  • 17 مارس/ آذار 2018

اختيارات بي لبي سي لبعض أفضل صور الأسبوع، ومن بينها سيلفي "التفحيط" في السعودية، وصورة للرئيس الأمريكي يلقي قبعته على حشد من الجمهور.

  • رجال سعوديون يؤدون ألعابا بهلوانية بالسيارة Mohamed Al Hwaity/ Reuters

    رجال سعوديون يؤدون ألعابا بهلوانية بالسيارة، تعرف محليا باسم "التفحيط"، وفي الصورة تسير السيارة على عجلتين فقط، بينما يلتقط شاب آخر صورة سيلفي أمام السيارة، وذلك في تبوك بالسعودية.

  • أشخاص يمشون في مانهاتن Bernadette Baum/ Reuters

    أفراد في طريقهم إلى أعمالهم في مانهاتن، خلال ثالث عاصفة شتوية تضرب نيويورك، في غضون أسبوعين.

  • القديس باتريك Clodagh Kilcoyne/ Reuters

    القديس باتريك يقف في مركب شراعي، في منطقة "إنش آبي" في أيرلندا الشمالية.

  • أشخاص يوقدون الشموع Allison Joyce/ Getty Images

    أشخاص يوقدون الشموع في دكا، لتأبين ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب بنغالية. وكان 49 شخصا على الأقل لقوا حتفهم الاثنين الماضي، حينما تحطمت طائرة ركاب كانت تحاول الهبوط في مطار كاتمندو.

  • متزلجون يتنافسون JEFF PACHOUD/ AFP

    متزلجون يتنافسون في المرحلة الأولى ببطولة "بيرا مينتا" لتسلق الجبال عبر التزلج في فرنسا.

  • دونالد ترامب Kevin Lamarque/ Reuters

    الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي بقبعة على حشد لدى وصوله للتحدث في قاعدة لمشاة البحرية الأمريكية، في سان دييغو بولاية كاليفورينا.

  • أحذية أمام مقر الكونغرس الأمريكي في واشنطن MICHAEL REYNOLDS/ EPA

    نحو 7 آلاف زوج من الأحذية أمام مبنى الكابيتول (مقر الكونغرس) الأمريكي، في واشنطن العاصمة. وتمثل تلك الأحذية الأطفال، الذين فقدوا أرواحهم بسبب حوادث إطلاق النار، منذ حادث إطلاق النار بمدرسة ساندي هوك الابتدائية عام 2012.

المزيد حول هذه القصة