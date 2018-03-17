جولة حول العالم: سيلفي "التفحيط" في السعودية وقبعة ترامب

أشخاص يوقدون الشموع في دكا، لتأبين ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب بنغالية. وكان 49 شخصا على الأقل لقوا حتفهم الاثنين الماضي، حينما تحطمت طائرة ركاب كانت تحاول الهبوط في مطار كاتمندو.