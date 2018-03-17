جولة حول العالم: سيلفي "التفحيط" في السعودية وقبعة ترامب
اختيارات بي لبي سي لبعض أفضل صور الأسبوع، ومن بينها سيلفي "التفحيط" في السعودية، وصورة للرئيس الأمريكي يلقي قبعته على حشد من الجمهور.
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Mohamed Al Hwaity/ Reuters
رجال سعوديون يؤدون ألعابا بهلوانية بالسيارة، تعرف محليا باسم "التفحيط"، وفي الصورة تسير السيارة على عجلتين فقط، بينما يلتقط شاب آخر صورة سيلفي أمام السيارة، وذلك في تبوك بالسعودية.
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Bernadette Baum/ Reuters
أفراد في طريقهم إلى أعمالهم في مانهاتن، خلال ثالث عاصفة شتوية تضرب نيويورك، في غضون أسبوعين.
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Clodagh Kilcoyne/ Reuters
القديس باتريك يقف في مركب شراعي، في منطقة "إنش آبي" في أيرلندا الشمالية.
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Allison Joyce/ Getty Images
أشخاص يوقدون الشموع في دكا، لتأبين ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب بنغالية. وكان 49 شخصا على الأقل لقوا حتفهم الاثنين الماضي، حينما تحطمت طائرة ركاب كانت تحاول الهبوط في مطار كاتمندو.
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JEFF PACHOUD/ AFP
متزلجون يتنافسون في المرحلة الأولى ببطولة "بيرا مينتا" لتسلق الجبال عبر التزلج في فرنسا.
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Kevin Lamarque/ Reuters
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي بقبعة على حشد لدى وصوله للتحدث في قاعدة لمشاة البحرية الأمريكية، في سان دييغو بولاية كاليفورينا.
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MICHAEL REYNOLDS/ EPA
نحو 7 آلاف زوج من الأحذية أمام مبنى الكابيتول (مقر الكونغرس) الأمريكي، في واشنطن العاصمة. وتمثل تلك الأحذية الأطفال، الذين فقدوا أرواحهم بسبب حوادث إطلاق النار، منذ حادث إطلاق النار بمدرسة ساندي هوك الابتدائية عام 2012.
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