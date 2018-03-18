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بدأ الناخبون، في أقصى شرق روسيا، الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة التي من المتوقع أن يفوز بها الرئيس فلاديمير بوتين ليبقى في السلطة لولاية رابعة مدتها 6 سنوات.

ولا يزال بوتين في السلطة منذ عام 1999 سواء في منصب رئيس البلاد أو رئيس الوزراء.

وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها في كل أنحاء روسيا، الساعة 8 صباح الأحد بتوقيت غرينتش، أي "الساعة الثامنة مساء السبت" في أقصى الشرق نظرا لفارق التوقيت بين مناطق روسيا.

ويتنافس بوتين مع 7 مرشحين آخرين، من بينهم المليونير بافل غرودينين، ومقدمة برامج تلفزيون الواقع كسينيا سوبشاك، والمرشح القومي فلاديمير جيرينوفسكي.

بينما يغيب المعارض الرئيسي لبوتين اليكسي نافالني عن سباق الانتخابات بعد إدانته بتهمة الاختلاس وهي التهمة التي يقول عنها نافالني إنها "ملفقة".

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وتتوقع السلطات الروسية أن تتراوح نسبة إقبال الناخبين ما بين 63 و67 في المئة.

ويحق لنحو 110 ملايين روسي التصويت في الانتخابات.

وأشارت استطلاعات الرأي إلى أن الرئيس بوتين سيفوز بنحو 70 في المئة من أصوات الناخبين.