مصدر الصورة Getty Images Image caption قضى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 20 عاما بين رئاسة الحكومة ورئاسة البلاد

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يفوز بولاية رئاسية رابعة بفارق كبير عن أقرب منافسيه، بحسب نتائج استطلاعات الخروج من مراكز الاقتراع.

وأفاد استطلاع رسمي للرأي بأن بوتين حصل على 73.9 بالمئة من الأصوات بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

ومُنِع المعارض الروسي أليكسي نافالني من الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية.

وجاء فوز بوتين، الذي كان متوقعا على نطاق واسع، بنسبة أعلى من تلك التي حصل عليها في انتخابات 2012 التي فاز فيها بنسبة 64 في المئة.

وكانت حملته الانتخابية تأمل في مشاركة أوسع لكن استطلاع الرأي الرسمي أشار إلى أن نسبة المشاركة بلغت نحو 63.7 في المئة.

ووصفت حملته النتائج بأنها "نصر رائع".

وقالت متحدثة باسم الحملة "الأرقام تتحدث عن نفسها. هي بمثابة التفويض الذي يحتاجه بوتين لاتخاذ قرارات مستقبلية. فهو لديه الكثير من القرارات من هذا النوع".

وأظهرت تسجيلات من مراكز الاقتراع في عدد من البلدات والمدن الروسية وقوع مخالفات مثل مقاطع مصورة لمسؤولين وهم يملأون الصناديق بأوراق اقتراع.

وتنافس بوتين مع 7 مرشحين آخرين، من بينهم المليونير بافل غرودينين، ومقدمة برامج تلفزيون الواقع كسينيا سوبشاك، والمرشح القومي فلاديمير جيرينوفسكي.