مصدر الصورة EPA Image caption هرب بوغديمون من إسباينا إلى بلجيكا، بعد إعلان برلمان إقليم كتالونيا الاستقلال من جانب واحد

قال الزعيم الكتالوني الانفصالي، كارلوس بوغديمون، إن غالبية الكتالونيين ربما يؤيدون نموذج الحكم الذاتي السويسري الفدرالي، بدلا من الاستقلال الكامل عن إسبانيا.

وتبدو تصريحات بوغديمون، التي أدلى بها في جنيف، تغيرا عن موقفه السابق المؤيد للاستقلال الكامل.

وهرب الرئيس السابق لإقليم كتالونيا إلى بلجيكا، بعد إعلان الإقليم الاستقلال من جانب واحد، عقب استفتاء متنازع عليه أجري في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ولا يزال الإقليم تحت الحكم المباشر من مدريد، والذي فرض عليه بعد تلك الأزمة.

ويأتي ذلك على الرغم من إجراء انتخابات في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وفازت فيها الأحزاب المؤيدة للاستقلال بغالبية المقاعد.

وبوغديمون مطلوب لدى السلطات الإسبانية، بتهم التمرد والتحريض.

ولا يزال أربعة من قادة إقليم كتالونيا، من بينهم النائب السابق لرئيس الإقليم أوريول خوانكيراس، مسجونين لدى مدريد، بسبب دورهم في استفتاء الاستقلال.

وأشار بوغديمون إلى أن الاستقلال ربما لا يكون الخيار الوحيد.

وكان بوغديمون يتحدث خلال مهرجان دولي لسينما حقوق الإنسان، في جنيف.

وقال: "ربما (ضمن طرق أخرى لفعل الأشياء) يكون النموذج السويسري الأكثر فعالية وجاذبية".

ويتضمن النموذج السويسري حكومة لامركزية بدرجة كبيرة، مع وجود حكومات إقليمية تعرف بالكانتونات، تمتلك سلطات واسعة.