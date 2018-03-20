الشرطة الفرنسية تستجوب ساركوزي بشأن مزاعم تمويل القذافي لحملته الانتخابية

مصدر الصورة Reuters Image caption تولي ساركوزي الرئاسة منذ عام 2007 إلى 2012

تستجوب الشرطة الفرنسية الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بشأن مزاعم بأن حملته الانتخابية حصلت على تمويل من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

يأتي ذلك في اطار تحقيقات الشرطة في مخالفات مزعومة بشأن تمويل حملة ساركوزي الرئاسية لعام 2007.

وأفاد مصدر قضائي بأن

وقد استجوبته الشرطة من قبل بشأن اتهامات بأن حزبه زور في حسابات لإخفاء 18 مليون يورو من الأموال الخاصة بتمويل الحملة الانتخابية عام 2012.

ونفى ساركوزي مرارا أنه كان على علم بالانفاق الزائد.

وخسر ساركوزي السباق الانتخابي عام 2012 أمام الرئيس السابق فرانسوا هولاند.

وساركوزي هو ثاني رئيس فرنسي تجري محاكمته منذ عام 1958، العام الذي تأسست فيه الجمهورية الثانية التي تحكم فرنسا الآن.

وصدر حكم بالسجن عامين مع إيقاف التنفيذ ضد الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك عام 2011 لإساءة استخدام المال العام والإخلال بالثقة.