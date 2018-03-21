مصدر الصورة Reuters Image caption شرطة مدينة أوستن تغلق موقع الحادث

أوضحت الشرطة الأمريكية أن الانفجار الذي أفيد بوقوعه مساء الثلاثاء وأسفر عن جرح شخص واحد في مدينة أوستن عاصمة ولاية تكساس الأمريكية كان ناجما عن عبوة حارقة وليس قنبلة.

وقالت الشرطة في هذا الوقت ليس ثمة ما يدعونا للاعتقاد بأن "هذه الحادثة" على صلة بمجموعة التفجيرات في المنطقة التي أودت بحياة شخصين.

ووصف ترامب من يقومون بهذه التفجيرات بأنهم "أناس مرضى".

وقالت السلطات إن التفجيرات السابقة، ومن بينها تفجيرات بقنابل أو طرود ملغمة، مرتبطة ببعضها.

وقالت إدارة الإطفاء في مدينة أوستن مساء الثلاثاء إن رجلا في الثلاثينيات من العمر اصيب بجروح قد تكون خطيرة جراء انفجار في محل لجمعية خيرية في المدينة.

وكانت إدارة سان انطونيو للإطفاء أفادت في تغريدة على تويتر بأصابة موظف بريد في شركة فيديكس جراء انفجار طرد يحتوي على مسامير وشظايا حديدية في مدينة شيرتر إلى الجنوب من مدينة أوستن، التي كان من المفترض أن يرسل الطرد إلى عنوان فيها.

مصدر الصورة FBI Image caption أودت التفجيرات بحياة شخصين

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي أكد أن الطردين الذين انفجرا في شركة فيديكس على صلة بسلسلة تفجيرات شهدتها أوستن على مدى الأسبوعين الماضيين.

ونشرت شرطة المدينة تغريدة على تويتر تقول "ليس ثمة انفجار لطرد مفخخ" وتوضح أن ما انفجر داخل الطرد "لم يكن قنبلة بل عبوة حارقة".