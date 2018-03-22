ترامب يستبدل ماكماستر ببولتون مستشارا للأمن القومي

مصدر الصورة Getty Images Image caption أصبح بولتون ثالث مستشار للأمن القومي يعينه ترامب

ترامب يستبدل مستشار الأمن القومي هربرت ماكماستر بجون بولتون، السفير السابق في الأمم المتحدة إبان حكم الرئيس جورج دبليو بوش.

وعبر ترامب في تغريدة كتبها على تويتر عن شكره للخدمات التي قدمها ماكماستر قائلا إنه أدى "عملا رائعا".

وبات ماكماستر الأخير في سلسلة من الشخصيات البارزة التي غادرت البيت الأبيض مؤخرا.

إذ أقال ترامب الأسبوع الماضي عبر تغريدة في تويتر أيضا وزير خارجيته ريكس تيلرسون وعين مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية مايك بومبيو بدلا عنه.

ويعد بولتون، 69 عاما، من المؤيدين لاستخدام القوة العسكرية ضد إيران وكوريا الشمالية.

وسيكون مستشار الأمن القومي الثالث لترامب خلال فترة 14 شهرا من وجوده في الإدارة، وسيباشر العمل في منصبه الجديد الشهر المقبل.

وقد خدم بولتون في الإدارت الجمهورية للرؤوساء رونالد ريغان وجورج هربرت بوش (بوش الأب) وجورج دبليو بوش.

ويعد من أبرز المدافعين عن غزو العراق في عام 2003، وقد رحب المحافظون المتشددون بتعيينه بوصفه أحد صقور السياسة الخارجية الصريحين.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @realDonaldTrump I am pleased to announce that, effective 4/9/18, @AmbJohnBolton will be my new National Security Advisor. I am very thankful for the service of General H.R. McMaster who has done an outstanding job & will always remain my friend. There will be an official contact handover on 4/9. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٢٢ مارس، ٢٠١٨

وكان ترامب عين في شباط فبراير من العام الماضي ماكماستر في المنصب خلفا للفريق مايكل فلين الذي أُقيل بعد ثلاثة أسابيع وثلاثة أيام فقط من توليه المنصب.

وأقيل فلين حينها بعد إعطاء معلومات مضللة لنائب الرئيس مايك بنس حول اتصالاته بالسفير الروسي بشأن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على روسيا.

وسبق لماكماستر أن خدم في الجيش الأمريكي في العراق وأفغانستان، علاوة على عمله بأجهزة حكومية لمكافحة الفساد.