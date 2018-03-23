مصدر الصورة AFP Image caption زعماء أوروبا أكدوا مساندة بريطاينا وترجيح مسؤولية روسيا بصورة كبيرة عن هجوم غاز الأعصاب

أيد قادة الاتحاد الأوروبي موقف بريطانيا في اتهام روسيا بالمسؤولية عن الهجوم بغاز الأعصاب لتسميم عميل مخابرات روسي سابق كان يعيش في بريطانيا.

وأصدر قادة الاتحاد الأوروبي بيانا، عقب محادثاتهم في بروكسل، أكد على أنه من "المرجح جدا" أن روسيا هي المسؤولة عن محاولة تسميم الجاسوس سيرغي سكريبال وابنته، في بلدة سالسبيري 4 مارس/آذار الماضي.

واتفق المجلس الأوروبي لقادة الاتحاد الأوروبي على أنه "لا يوجد تفسير بديل معقول"، واستدعى الاتحاد الأوروبي سفيره في موسكو "لإجراء مشاورات".

وقالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، إن هجوم سالسبيري كان "جزء من نمط من العدوان الروسي ضد أوروبا".

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وتنفي موسكو مسؤوليتها عن الهجوم وأنها المصدر الوحيد لغاز الأعصاب المستخدم، كما تزعم بريطانيا، وقالت إن دولا أخرى تصنع مثل هذه الأسلحة الكيماوية.

لكن دفاع روسيا لم يقنع الاتحاد الأوروبي، وجاء في بيان المجلس الأوروبي :"نتضامن بشكل مطلق مع بريطانيا في مواجهة هذا التحدي الخطير لأمننا المشترك".

لغة أوروبية صارمة

وقالت محررة الشؤون السياسية في بي بي سي، لورا كوينزبيرغ، إن تيريزا ماي "نجحت في جعلهم يستخدمون لغة صارمة ضد الهجوم الذي وقع في وقت سابق".

نتضامن بشكل مطلق مع بريطانيا في مواجهة هذا التحدي الخطير لأمننا المشترك من بيان قادة الاتحاد الأوروبي

لكنها ترى أنه من غير المتوقع أن تنجح رئيسة الوزراء، اليوم الجمعة، في إقناع قادة أوروبا باتخاذ نفس إجراءاتها ضد روسيا، رغم أن بعض الدول لم تستبعد طرد دبلوماسيين روس مثلما فعلت لندن.

وأطلعت ماي نظرائها الأوروبيين على تفاصيل هجوم سالسبيري، وحالة الجاسوس سكريبال وابنته وهما ما زالا في حالة حرجة في المستشفى بعد أن تم العثور عليهما فاقدي الوعي.

وحددت ماي الأدلة التي حصلت عليها بريطانيا ضد روسيا، بما في ذلك تحديد المادة الكيماوية المستخدمة وأنها غاز الأعصاب "نوفيتشوك" والتأكد من أن روسيا أنتجت هذا الغاز خلال السنوات العشر الماضية.

مصدر الصورة REX/SHUTTERSTOCK Image caption الجاسوس سكريبال وابنته مازالا في حالة حرجة بعد تسميمهما بغاز أعصاب

ما هو "غاز الأعصاب" وماذا يفعل؟

وحول الموقف الأوروبي تقول كوينزبيرغ إن قادة أوروبا لم يصرحوا بالكثير، لكن في حالات كثيرة تكون الكلمات القليلة قادرة على إحداث الفارق.

وقد استخدم رئيس المجلس الأوروبي نفس لغة رئيسة وزراء بريطانيا بشأن هجوم ساليسبري، حيث وافق على اتهام روسيا وأقر بأنه لا يوجد تفسير آخر "معقول" لما حدث.

ويختلف هذا التصريح القوي عن البيان الذي صدر قبل أيام عن وزراء الاتحاد الأوروبي.

وقال وزراء الاتحاد الأوروبي: "إن الاتحاد يأخذ على محمل الجد تقييم حكومة بريطانيا أنه من المرجح بقوة أن روسيا هي المسؤولة".

وتوضح لورا كوينزبيرغ، إنه بدا حينها أن الاتحاد الأوروبي لم يكن مقتنع تماما بما قالته بريطانيا، لكن الوضع اختلف الآن.

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وقالت الرئيسة الليتوانية "داليا غريبوسكايتي" إنها تفكر في اتباع نهج بريطانيا بطرد جواسيس روس من بلادها.

لكن رئيس الوزراء اليوناني "أليكسيس تسيبراس" قال إنه يريد "التعبير عن التضامن" مع بريطانيا" لكن "نحن بحاجة أيضا لأن نكون مسؤولين في التعامل مع تلك القضية".

وعند وصولها إلى بروكسل، في وقت سابق، قالت ماي :"شنت روسيا هجومًا متهورًا وقاسيا ضد بريطانيا".

وأضافت :"من الواضح أن التهديد الروسي لا يحترم الحدود، وفي الواقع جاء حادث مدينة (ساليسبري) نمطًا للعدوان الروسي على أوروبا وجيرانها القريبين من غرب البلقان إلى الشرق الأوسط".

وأضافت أنه بينما يتذكر القادة ضحايا الهجمات الإرهابية في ويستمنستر وبروكسل، فإنها سوف "تشدد على التزام المملكة المتحدة غير المشروط بأمن أوروبا في المستقبل".

"اتهام غير مسؤول"

مصدر الصورة AFP Image caption مسؤولون بريطانيون اعتبروا روسيا عدوا استراتيجيا لبلادهم

بوريس جونسون: روسيا تختزن غاز الأعصاب منذ أكثر من 10 أعوام

لكن السفير الروسي في بريطانيا "ألكساندر ياكوفينكو" قال إن بريطانيا ألقت باللوم على روسيا في الهجوم "دون أي دليل" وإن بلاده "لا تقبل ذلك".

كما وصف تصريحات وزير الخارجية بوريس جونسون، يوم الأربعاء، بأنها "غير مسؤولة تماما"، خاصة أنه ربط بين المكاسب التي حققها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من تنظيم كأس العالم لكرة القدم في روسيا، وما حققه الزعيم النازي الألماني أدولف هتلر، من تنظيم أولمبياد برلين عام 1936.

وقال ياكوفينكو :"لا أحد يملك الحق في إهانة الشعب الروسي، الذي هزم النازية وخسر أكثر من 25 مليون شخص ، ويقارن روسيا بألمانيا النازية".

"عدو استراتيجي"

في غضون ذلك، قال مسؤول كبير في وايت هول إن روسيا "أظهرت نفسها كعدو استراتيجي وليس كشريك استراتيجي".

وشدد المسؤول على أن رد بريطانيا على هجوم سالسبيري تم التعامل معه بعناية ليبقى ضمن القانون، وأن لندن "لا تبحث عن مواجهة كبيرة مع روسيا أو تغيير النظام".

وكرر زعيم حزب العمال البريطاني "جيريمي كوربين" دعوته إلى "حوار قوي وجاد" مع روسيا، وأعرب عن أمله في الحصول على بيان دعم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد القمة.

وقال "نحن نعيش في قارة واحدة، يجب أن تكون لدينا آلية حيث يمكن التعامل مع الصعوبات".

لكن السيد كوربين شكك في تصريحات بعض أعضاء الحكومة البريطانية، مضيفا: "لست متأكدا من أن اللغة التي يستخدمها بعض وزرائنا مفيدة بشكل خاص أو معقولة".