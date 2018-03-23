احتجاز رهائن داخل متجر جنوبي فرنسا
- 23 مارس/ آذار 2018
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
شارك
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
Google+شارك هذه الصفحة عبر Google+
-
-
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
يحتجز مسلح عددا من الرهائن داخل متجر جنوبي فرنسا، بحسب ما تفيد به التقارير.
وقالت وسائل إعلام فرنسية إن المسلح أطلق النار على بعض أفراد الشرطة، فأصاب أحدهم، وذلك قبل احتجاز الرهائن.
وقد هرعت قوات الشرطة إلى موقع احتجاز الرهائن.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤولين قولهم إن المسلح زعم ولاءه لتنظيم الدولة الإسلامية.