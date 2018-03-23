احتجاز رهائن داخل متجر جنوبي فرنسا

مصدر الصورة Google Maps Image caption الشرطة هرعت إلى المتجر الذي يحتجز فيه الرهائن.

يحتجز مسلح عددا من الرهائن داخل متجر جنوبي فرنسا، بحسب ما تفيد به التقارير.

وقالت وسائل إعلام فرنسية إن المسلح أطلق النار على بعض أفراد الشرطة، فأصاب أحدهم، وذلك قبل احتجاز الرهائن.

وقد هرعت قوات الشرطة إلى موقع احتجاز الرهائن.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤولين قولهم إن المسلح زعم ولاءه لتنظيم الدولة الإسلامية.