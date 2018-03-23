عقوبات أمريكية على "قراصنة إيرانيين سرقوا بيانات جامعية"

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فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة إيرانية وعشرة أفراد آخرين لاتهامهم بالقرصنة الإلكترونية، بينها هجمات على مواقع لمئات الجامعات.

وتواجه شركة "معهد مبنى" الإيرانية اتهاما بسرقة 31 تيرابايت من "مواد الملكية الفكرية والبيانات القيمة".

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن الشركة اخترقت إلكترونيا مواقع 320 جامعة في أنحاء العالم، بالإضافة لعشرات الشركات ومواقع تابعة للحكومة الأمريكية.

واتهم تسعة من الأشخاص العشرة بشكل منفصل بسبب جرائم ذات صلة، وبينهم مؤسسا الشركة.

وقال نائب المدعي العام الأمريكي رود روزنستاين في مؤتمر صحفي "هؤلاء المتهمون الآن فارون من العدالة".

ونسبت وكالة أنباء رويترز له القول إن هؤلاء الأشخاص سيواجهون إمكانية الترحيل إلى الولايات المتحدة في 100 دولة، في حال سافروا إلى خارج إيران,

وتأسست شركة "معهد مبنى" في عام 2013، ويقول الادعاء العام الأمريكي إنها تأسست بهدف مساعدة مراكز الأبحاث الإيرانية على سرقة المعلومات.

وتواجه الشركة اتهامات باختراق مواقع 144 جامعة أمريكية، بالإضافة إلى 176 جامعة أخرى في 21 بلدا بينها المملكة المتحدة وألمانيا وكندا وإسرائيل واليابان.

وتفيد وزارة العدل الأمريكية بأن القراصنة استهدفوا البريد الإلكتروني لأكثر من 100 ألف أستاذ جامعي، واخترقوا 8 آلاف منها.

ووصفت السلطات الموضوع بأنه أكبر عملية قرصنة برعاية دولة يجري تقديمها للقضاء.

وقال روزنستاين "وزارة العدل ستحقق بشكل صارم في الموضوع وتحاكم من يحاولون اختراق أنظمة الكمبيوتر الأمريكية وسرقة مواد الملكية الفكرية".

وأضاف أن عمليات الاختراق تمت "بناء على طلب من الحكومة الإيرانية، وخاصة الحرس الثوري الإيراني".