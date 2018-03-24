حول العالم: الروبوت صوفيا ونوروز وجزيرة الكلاب
نستعرض معكم أبرز الصور الإخبارية من أنحاء العالم خلال الأسبوع المنصرم.
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DANISH SIDDIQUI/ REUTERS
نساء يرتدين أزياء تقليدية أثناء امتطاء دراجات نارية في مهرجان بولاية ماهاراشترا احتفالا بحلول العام الجديد في الهند.
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TORU YAMANAKA/ AFP
زوار متحف الفنون بالعاصمة اليابانية طوكيو يتفاعلون مع عمل فني أنجزه لياندرو ألريتش. ويحمل عمل الفنان الأرجنتيني عنوان "العمارة" ويستعمل المرايا لإحداث خدع بصرية.
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TOBY MELVILLE/ REUTERS
متزعم حملة "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، نايجل فاراج، بصحبة مؤسس حملة "الصيد البحري مع الخروج من الاتحاد الأوروبي"، هارون براون، يلقيان أسماكا في نهر التيمز أمام مقر البرلمان البريطاني، في عملية ترمز إلى ما يرونه تأثيرا سلبيا لتأخير الخروج على الصيد البحري في بريطانيا.
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LUCY NICHOLSON/ REUTERS
مشاة يسيرون تحت المطر عبر جادة المشاهير في لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
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SCOTT OLSON/ GETTY IMAGES
نهر شيكاغو يكتسي باللون الأخضر احتفالا بعيد القديس باتريك. يعتبر تلوين النهر بهذه المناسبة تقليدا منذ عام 1962.
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ANGELA WEISS/ AFP
كلاب على البساط الأحمر في عرض خاص في نيويورك لفيلم ويس أندرسون الجديد "جزيرة الكلاب".
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NARENDRA SHRESTHA/ EPA
روبوت يحمل ملامح بشرية، أُطلق عليه اسم "صوفيا"، يلقي خطابا في مؤتمر للأمم المتحدة بكاتماندو في نيبال. بإمكان الروبوت إظهار 60 تعبيرا من تعابير الوجه.
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VICTORIA JONES/ PA
صورة لعملية طباعة بطاقات الدعوة لزواج الأمير هاري وميغان ماركل تتم بيد لوتي سمول التي أكملت لتوها تدريبا على الطباعة في مطابع "برنارد وست وود" في العاصمة البريطانية لندن.
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ARI JALAL/ REUTERS
أكراد عراقيون يحملون المشاعل أثناء أحد فعاليات الاحتفال بعيد نوروز في بلدة عقرة.
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THOMAS LOHNES/ GETTY IMAGES
قبلة لعشيقين أثناء معرض ضمن فعاليات مهرجان الأضواء في فرانكفورت بألمانيا.
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