حول العالم: الروبوت صوفيا ونوروز وجزيرة الكلاب

  • 24 مارس/ آذار 2018

نستعرض معكم أبرز الصور الإخبارية من أنحاء العالم خلال الأسبوع المنصرم.

  • الهند DANISH SIDDIQUI/ REUTERS

    نساء يرتدين أزياء تقليدية أثناء امتطاء دراجات نارية في مهرجان بولاية ماهاراشترا احتفالا بحلول العام الجديد في الهند.

  • طوكيو TORU YAMANAKA/ AFP

    زوار متحف الفنون بالعاصمة اليابانية طوكيو يتفاعلون مع عمل فني أنجزه لياندرو ألريتش. ويحمل عمل الفنان الأرجنتيني عنوان "العمارة" ويستعمل المرايا لإحداث خدع بصرية.

  • فاراج TOBY MELVILLE/ REUTERS

    متزعم حملة "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، نايجل فاراج، بصحبة مؤسس حملة "الصيد البحري مع الخروج من الاتحاد الأوروبي"، هارون براون، يلقيان أسماكا في نهر التيمز أمام مقر البرلمان البريطاني، في عملية ترمز إلى ما يرونه تأثيرا سلبيا لتأخير الخروج على الصيد البحري في بريطانيا.

  • لوس أنجليس LUCY NICHOLSON/ REUTERS

    مشاة يسيرون تحت المطر عبر جادة المشاهير في لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

  • شاكاغو SCOTT OLSON/ GETTY IMAGES

    نهر شيكاغو يكتسي باللون الأخضر احتفالا بعيد القديس باتريك. يعتبر تلوين النهر بهذه المناسبة تقليدا منذ عام 1962.

  • كلاب ANGELA WEISS/ AFP

    كلاب على البساط الأحمر في عرض خاص في نيويورك لفيلم ويس أندرسون الجديد "جزيرة الكلاب".

  • صوفيا NARENDRA SHRESTHA/ EPA

    روبوت يحمل ملامح بشرية، أُطلق عليه اسم "صوفيا"، يلقي خطابا في مؤتمر للأمم المتحدة بكاتماندو في نيبال. بإمكان الروبوت إظهار 60 تعبيرا من تعابير الوجه.

  • دعوة VICTORIA JONES/ PA

    صورة لعملية طباعة بطاقات الدعوة لزواج الأمير هاري وميغان ماركل تتم بيد لوتي سمول التي أكملت لتوها تدريبا على الطباعة في مطابع "برنارد وست وود" في العاصمة البريطانية لندن.

  • نوروز ARI JALAL/ REUTERS

    أكراد عراقيون يحملون المشاعل أثناء أحد فعاليات الاحتفال بعيد نوروز في بلدة عقرة.

  • قبلة THOMAS LOHNES/ GETTY IMAGES

    قبلة لعشيقين أثناء معرض ضمن فعاليات مهرجان الأضواء في فرانكفورت بألمانيا.