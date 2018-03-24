حول العالم: الروبوت صوفيا ونوروز وجزيرة الكلاب

متزعم حملة "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، نايجل فاراج، بصحبة مؤسس حملة "الصيد البحري مع الخروج من الاتحاد الأوروبي"، هارون براون، يلقيان أسماكا في نهر التيمز أمام مقر البرلمان البريطاني، في عملية ترمز إلى ما يرونه تأثيرا سلبيا لتأخير الخروج على الصيد البحري في بريطانيا.