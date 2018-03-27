مصدر الصورة EPA Image caption شتولتنبيرغ: القرارات رسالة لروسيا بأن تتحمل عواقب سلوكها

أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو" طرد سبعة من الدبلوماسيين العاملين في البعثة الروسية في مقر الحلف ردا على محاولة تسميم الجاسوس الروسي سيرجي سكريبال في بريطانيا.

وأعلن أمين العام للحلف، يانس شتولتنبيرغ، رفضه منح ثلاثة روس آخرين تصاريح للعمل في البعثة الروسية.

وأرجع شتولتنبيرغ هذا الإجراء إلى "القلق الأمني" الذي يعتري الدول الأعضاء في الناتو بعد محاولة قتل سكريبال وابنته بمادة كيماوية سامة قبل 3 أسابيع في مدينة سولزبيري، شمالي انجلترا.

وبهذه الإجراءات تنخفض قوة البعثة الروسية لدى الناتو بمقدار الثلث.

وعبر شتولتنبيرغ عن اعتقاده بأن هذه الإجراءات ستبعث برسالة واضحة إلى روسيا بأن لسلوكها تبعات.

وكان أكثر من 20 دولة، بما فيها الولايات المتحدة، قد اتخذت تدابير مماثلة شملت طرد أكثر من 100 دبلوماسي روسي.

وتنفي روسيا بشدة ضلوعها في تسميم الجاسوس الروسي وابنته، اللذين ما زالا يرقدان بالمستشفى في حالة حرجة.

ووُصف طرد الدبلوماسيين الروس بأنه أكبر عملية جماعية من نوعها تشمل ضباط استخبارات من روسيا في التاريخ، وأسوأ أزمة ديبلوماسية بين الغرب وموسكو منذ ضم شبه جزيرة القرم.

واعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن القرار "غير ودي واستفزازي"، مؤكدا أن بلاده سترد بشكل مناسب.

واتهمت الخارجية الروسية في بيان رسمي الدول التي اتخذت قرارات بإبعاد ديبلوماسييها "باتباع" بريطانيا "بشكل أعمى".

وأضاف البيان أن روسيا "لا علاقة لها بالهجوم على سكريبال متهمة بريطانيا "باتخاذ قرارات منحازة".

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ما هي الدول التي طردت دبلوماسيين؟

أعلنت بريطانيا طرد 23 ديبلوماسيا في وقت مبكر من الشهر، وتوالت الدول التي أعلنت التضامن مع الموقف البريطاني تباعا.

الولايات المتحدة: 60 ديبلوماسيا.

الاتحاد الأوروبي: فرنسا (4)، ألمانيا (4)، بولندا (4)، جمهورية التشيك (3)، ليتوانيا (3)، الدنمارك (2)، هولندا (2)، إيطاليا (2)، إسبانيا (2)، استونيا (1)، كرواتيا (1)، فنلندا (1)، المجر (1)، لاتفيا (1)، رومانيا (1)، السويد (1).

أوكرانيا: 13

كندا: 4 إضافة إلى رفض ثلاثة طلبات دخول روسية.

ألبانيا: 2

مقدونيا: 1

النرويج: 1

وقال الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، فقال أيضا إنه اتخذ قرار طرد 13 ديبلوماسي روسي من بلاده "إعرابا عن التضامن مع الشركاء البريطانيين وحلفائنا على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي وبالتعاون مع دول الاتحاد الاوروبي".

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وكان رئيس المفوضية الاوروبية، دونالد توسك، قد أعلن أن 14 دولة من دول الاتحاد الأوروبي قررت إبعاد ديبلوماسيين روس من أراضيها تضامنا مع الموقف البريطاني وهو العدد الذي ارتفع فيما بعد إلى 20.

مصدر الصورة MOSCOW DISTRICT MILITARY COURT/TASS Image caption سكريبال يحمل الجنسيتين الروسية والبريطانية

ويقول مراسل بي بي سي في واشنطن، كريس باكلر، إن الرئيس الأمريكي هنأ الأسبوع الماضي نظيره الروسي فلاديمير بوتين على إعادة انتخابه في اتصال هاتفي لم يأت فيه على ذكر هجوم سالسبيري على خلاف نصائح مستشاريه.

وأضاف أن التغيير المتعمد للهجة الأمريكية تجاه روسيا تظهر قلق حقيقي تجاه الأنشطة الروسية في الولايات المتحدة وخارجها.

فبالإضافة إلى مزاعم التدخل في الانتخابات الأمريكية، هناك اتهامات لروسيا بالتجسس وشن هجمات الكترونية ضد مؤسسات حيوية في الولايات المتحدة.

ويعكس اغلاق القنصلية الروسية في سياتل، بحسب باكلر، هذه المخاوف إذ توجد بالقرب من المدينة قاعدة غواصات وشركة بوينغ للطائرات.

هل حدث ذلك من قبل؟

في عام 1986، طرد الرئيس الأمريكي رونالد ريغان 80 دبلوماسيا روسيا في فترة الحرب الباردة.

في عام 2016 ، طردت إدارة أوباما 35 دبلوماسيًا روسيًا رداً على القرصنة المزعومة للحزب الديمقراطي الأمريكي وحملة هيلاري كلينتون خلال الانتخابات الرئاسية عام 2016 ، وهي اتهامات نفتها موسكو.

وقال مسؤولون أميركيون كبار لوكالة أسوشيتد برس إن روسيا لديها ما يقدر بنحو 100 مسؤول مخابرات في مواقعها الدبلوماسية في الولايات المتحدة ، وأشاروا أن عشرات منهم لا يزالون في البلاد.

ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية الدبلوماسيين الروس العاملين في الأمم المتحدة بأنهم "عملاء للمخابرات".