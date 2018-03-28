الصين تؤكد زيارة كيم جونغ أون في أول رحلة خارجية له منذ 7 سنوات

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بعد أيام من التكهنات، تم تأكيد أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قد زار الصين.

وقد انتشرت شائعات في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية أن شخصية رفيعة المستوى وصلت إلى بكين في قطار خاص.

والزيارة التي أكدتها بكين وبيونغ يانغ هي أول رحلة خارجية يقوم بها كيم منذ توليه منصبه في عام 2011.

وقالت وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا)إن كيم عقد "محادثات ناجحة" مع الزعيم الصيني شي جين بينغ في بكين.

مصدر الصورة AFP

وتعتبر هذه الزيارة خطوة هامة في إعداد كوريا الشمالية للمحادثات المتفق عليها من حيث المبدأ مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

والشهر الماضي، قبل الرئيس دونالد ترامب دعوة غير مسبوقة لمقابلة السيد كيم.

وكان محللون رجحوا أن يجتمع زعماء كوريا الشمالية والصين قبل تلك القمة.

والصين هي الحليف الاقتصادي الرئيسي لكوريا الشمالية.

وقالت شينخوا إن كيم أكد لنظيره الصيني أنه ملتزم بنزع السلاح النووي.

ووصفت وكالة الانباء الكورية الشمالية (كي.سي.ان.ايه) الزيارة بأنها "علامة فارقة" في تحسين العلاقات مع الصين.