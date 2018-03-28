كندية تفوز ببطاقة يانصيب بها 1000 دولار أسبوعيا مدى الحياة

مصدر الصورة Loto Quebec Image caption تشارلي لاغارد ربحت الجائزة الكبرى في عيد ميلادها الـ18

فازت فتاة كندية بالجائزة الكبرى بعد شرائها أول تذكرة يانصيب لها بمناسبة عيد ميلادها الثامن عشر.

واشترت تشارلي لاغارد، من مقاطعة كيبيك، بطاقة يانصيب مع زجاجة من الشمبانيا للاحتفال ببلوغها سن 18 في 14 مارس/آذار 2018.

ولدى فوزها خيرتها شركة اليانصيب بين الحصول على مبلغ قدره مليون دولار كندي 780 ألف دولار كندي، أو الحصول على 1000 دولار كندي أسبوعيا لمدى الحياة.

وبعد التشاور مع مستشار مالي، اختارت الشابة الفائزة مبلغ الألف دولار أسبوعيا، خاصة وأنه معفي من الضرائب.

وقال باتريس لافوي، المتحدث باسم شركة اليانصيب، لوكالة الصحافة الكندية: "إنه مبلغ أسبوعي لا يخضع لاقتطاع ضريبي، وهو ما يعادل راتبا يزيد على 100 ألف دولار سنويا، لذا فهي بداية رائعة في حياة تلك الشابة".

وأضاف لافوي "كانت تلك أول تذكرة يانصيب لها على الإطلاق وقد حظيت على الفور بتذكرة الفوز".

وأشارت لاغارد إلى أنها تريد استخدام النقود للسفر ولكي تٌتم تعليمها.

كما قالت لشركة اليانصيب "أريد أن أدرس التصوير الفوتوغرافي. أحد أحلامي هو العمل لدى ناشيونال جيوغرافيك".