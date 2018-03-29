ألمانيا ترفض انتقادات لمنافستها إسرائيل على مقعد بمجلس الأمن

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رفض وزير الخارجية الألماني هيكو ماس انتقادات موجهة لقرار برلين التنافس على مقعد غير دائم في مجلس الأمن في مواجهة إسرائيل، لعامي 2019 و 2020.

وقال هيكو ماس للصحفيين، قبل مغادرته ألمانيا في أول زيارة له للأمم المتحدة بصفته وزيرا للخارجية، إن ألمانيا أعلنت نيتها قبل فترة طويلة، وأن هذا لا يقلل من دعمها القوي لإسرائيل.

وأضاف ماس "نحن لا نتنافس مع أحد، نحن نتنافس على المقعد".

وجاءت هذه التعليقات ردا على انتقادات للمرشح لمنصب السفير الأمريكي لدى ألمانيا ريتشارد غرينيل.

ويتكون مجلس الأمن من خمسة أعضاء دائمين وعشرة غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورات، تمتد الواحدة منها سنتين.

وشغلت ألمانيا هذا المقعد آخر مرة في عامي 2011-2012، وهي الآن تتنافس مع إسرائيل وبلجيكا.

وقال غرينيل إن الولايات المتحدة كانت قد توصلت إلى اتفاقية دول أوروبية غربية في تسعينيات القرن الماضي بالسماح لإسرائيل بالترشح للمقعد بدون منافسة.

وأضاف في تغريدة بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي "لقد انتظرت إسرائيل 19 سنة، ويجب أن تطلب الولايات المتحدة من أوروبا أن تفي بتعهدها".

وينفي دبلوماسيون ألمان وجود تعهد أو اتفاقية من هذا القبيل.

ورفضت البعث الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة التعليق على الموضوع.

وتعرضت ألمانيا لانتقادات من مجموعات محافظة ومؤيدين لإسرائيل في الولايات المتحدة.

وقال ماس إن ألمانيا في موقع جيد للخدمة في مجلس الأمن، حيث أنها ثاني أكبر مساهم في ميزانية وقوات الأمم المتحدة، وأنها قد لعبت دورا هاما في مهام الإغاثة الإنسانية وقضايا التغير المناخي.

يذكر أن على المرشحين لمقعد العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الحصول على دعم أكثر من ثلثي أعضاء الجمعية العامة البالغ عددهم 193 عضوا.

وسيجري التصويت في شهر يونيو/ حزيران القادم.