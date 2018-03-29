الاتفاق على ثالث قمة بين زعيمي الكوريتين منذ 1953

مصدر الصورة Getty Images Image caption جاء الإعلان عن موعد القمة بعد محادثات أجراها مسؤولون من الجانبين

اتفقت كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية على عقد قمة بين زعيمي البلدين يوم 27 أبريل/ نيسان المقبل.

وسيعقد اللقاء، بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن، في قرية بانمونجوم الحدودية، حسبما ورد في بيان مشترك.

وستكون هذه القمة الثالثة من نوعها منذ توقيع الهدنة التي أنهت الحرب بين البلدين في عام 1953.

وجاء الإعلان عن موعد القمة بعد أن التقى مسؤولون من الجانبين للتحضير لها.

ويأتي الإعلان بعد يوم من الكشف عن محادثات جرت بين كيم جونغ-أون والرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقد كرر كيم جونغ-أون في الاجتماع، الذي عقد في العاصمة الصينية بكين، عرضه لنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.

وكان الزعيم الكوري الشمالي قد عرض لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقبل الأخير عرض اللقاء الذي قد يجري في شهر مايو/ أيار القادم.

ورحب ترامب أمس بالتقارير عن إحراز تقدم في المباحثات التي جرت بين زعيمي الصين وكوريا الشمالية في بكين.

وتوج الإعلان عن موعد القمة بين الكوريتين مساعي دبلوماسية حثيثة تُبذل منذ بداية العام لنزع فتيل النزاع، وكان من نتائجها مشاركة كوريا الشمالية في الألعاب الأولمبية الشتوية التي جرت في كوريا الجنوبية.