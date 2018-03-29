"موسيقى موتسارت" لعلاج كلاب الشرطة الإسبانية

مصدر الصورة MADRID MUNICIPAL POLICE Image caption كلاب الشرطة في بلدية مدريد، البالغ عددها 22 كلبا، ستتلقى جلسات علات بالموسيقى

تستعد كلاب الشرطة في العاصمة الإسبانية، مدريد، لتلقي جلسات علاج بالموسيقى وتكييف الهواء لتحسين مستوى رفاهتهم.

ووضعت قوات الشرطة المحلية في مدريد نظاما خاصا، يوفر جلسات علاج بالموسيقى لكلابها العاملة في الخدمة.

وتأمل الشرطة في أن تحد الفكرة المبتكرة من مستويات التوتر التي يتعرض لها الكلاب.

وتعرِّض التقنية الجديدة الحيوانات إلى أنواع الموسيقى التقليدية عدة مرات يوميا تعرف باسم "تأثير موتسارت".

ويعمل 22 كلبا في وحدة الكلاب التابعة لقوات الشرطة المحلية، ككلاب كاشفة عن المخدرات والمتفجرات وغيرها.

وقال المجلس البلدي في مدريد، الذي يشرف على القوة الشرطية، إن الكلاب تتعرض لمستويات عالية من التوتر أثناء تأدية عملها.

وثُبّتت المعدات في إطار تجديد مقرات المعيشة التي يقيم فيها الكلاب.

مصدر الصورة MADRID MUNICIPAL POLICE Image caption كلاب الشرطة المحلية في مدريد مدربة على كشف المخدرات والمتفجرات

وتعمل الكلاب في وحدة الشرطة على الكشف عن المتفجرات والمخدرات، إضافة إلى المشاركة في مهمات الإنقاذ.

وتوصلت دراسة نُشرت عام 2012 في مجلة "السلوك البيطري" إلى أن الموسيقى التقليدية يمكنها المساعدة في الحد من التوتر لدى الكلاب.

وقال الرقيب رافائيل دي لا غاندارا، المسؤول عن وحدة الكلاب، إن تجديد مقرات إقامة الكلاب قد يساعدها في الحفاظ على أداء مهامها جيدا.

وأضاف أن الكلاب في حاجة إلى الاسترخاء، وكذلك إلى التحفيز لإبقائها متيقظة ومستجيبة للأوامر عند تأدية عملها التي قد تُستدعى إليه في أي لحظة.

وتشمل إجراءات تجديد المقرات تثبيت أجهزة تكييف هواء، لضمان حماية الكلاب من الارتفاع الشديد في درجات الحرار صيفا وانخفاضها شتاء.