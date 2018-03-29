الشرطة الفرنسية تلاحق سائقا "حاول دهس جنود"
تسعى الشرطة في فرنسا لإلقاء القبض على شخص فر بعدما حاول دهس مجموعة من الجنود أثناء ممارستهم رياضة الركض بالقرب من ثكناتهم بجنوب شرق البلد.
ونجح الجنود، الذين ينتمون لسلاح المدفعية، في تفادي السيارة التي اندفعت نحوهم في منطقة قريبة من مدينة غرونوبل.
وأفادت تقارير بأن السيارة كانت مسروقة.
ويأتي هذا في أعقاب سلسلة من الهجمات، شنها رجل بجنوب غرب فرنسا، واحتجز فيها رهائن قبل أن تقتله الشرطة يوم 23 مارس/ آذار الحالي.
وبدأ الرجل، الذي قالت الشرطة إن اسمه رضوان لقديم، الهجمات بإطلاق النار على إثنين من أفراد الشرطة أثناء ممارسة رياضة الركض في مدينة كركاسون.