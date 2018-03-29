الشرطة الفرنسية تلاحق سائقا "حاول دهس جنود"

مصدر الصورة AFP Image caption الرئيس الفرنسي يشارك في تأبين أحد ضحايا هجمات يوم الجمعة الماضي

تسعى الشرطة في فرنسا لإلقاء القبض على شخص فر بعدما حاول دهس مجموعة من الجنود أثناء ممارستهم رياضة الركض بالقرب من ثكناتهم بجنوب شرق البلد.

ونجح الجنود، الذين ينتمون لسلاح المدفعية، في تفادي السيارة التي اندفعت نحوهم في منطقة قريبة من مدينة غرونوبل.

وأفادت تقارير بأن السيارة كانت مسروقة.

ويأتي هذا في أعقاب سلسلة من الهجمات، شنها رجل بجنوب غرب فرنسا، واحتجز فيها رهائن قبل أن تقتله الشرطة يوم 23 مارس/ آذار الحالي.

وبدأ الرجل، الذي قالت الشرطة إن اسمه رضوان لقديم، الهجمات بإطلاق النار على إثنين من أفراد الشرطة أثناء ممارسة رياضة الركض في مدينة كركاسون.