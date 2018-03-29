ساركوزي سيحاكم بتهم "الفساد واستغلال النفوذ"

مصدر الصورة AFP Image caption في قضية منفصلة، وجه الاتهام لساركوزي بالحصول على تمويل لحملته الانتخابية من الزعيم الليبي السابق معمر القذافي

يواجه الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي محاكمة لاتهامات بالفساد واستغلال النفوذ، حسبما قالت وسائل الإعلام الفرنسية.

وتتركز المحاكمة على اتصالات هاتفية تم التنصت عليها عام 2014، وتزعم المحكمة أنه خلالها سعى ساركوزي للتأثير على القضاة الذين كانوا ينظرون في الاشتباه في حصوله على تمويل غير شرعي لحملته الانتخابية.

ومن المزمع أن يخصع للمحاكمة أيضا القاضي غيلبيرأزيبير ومحامي ساركوزي.

ونفى الثلاثة مخالفتهم للقانون.

وفي قضية منفصلة، وجه الاتهام لساركوزي بالحصول على تمويل لحملته الانتخابية من الزعيم الليبي السابق معمر القذافي.

ووردت تقارير عن أن ساركوزي استخدم اسما مستعارا، بول بيزموث، وعرض منصبا رفيعا لأزبير مقابل الحصول على معلومات في قضية التمويل