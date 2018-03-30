حزب العمال الكردستاني "يقتل ستة عناصر أمن أتراك"

مصدر الصورة AFP Image caption قتل نتيجة النزاع في جنوب شرق تركيا 40 ألف على الأقل

أفادت مصادر أمنية تركية الجمعة بمقتل ستة من عناصر الأمن في هجوم شنه مسلحو حزب العمال الكردستاني بالقرب من قاعدة عسكرية في ولاية سيعرت جنوب شرقي تركيا.

وأضاف البيان أن من ميليشيا قروية تساند الجيش التركي.

وكانت المصادر في البداية قد قالت إن "خمسة جنود" قد قتلوا، بينما قالت وكالة أنباء الأناضول إن أربعة جنود وثلاثة من ميليشيا القرى قد أصيبوا بجروح.

وقد وضعت تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني على لائحة المنظمات الإرهابية.

ويلاحظ أن النزاع في منطقة جنوب شرق تركيا ذات الأغلبية الكردية يزداد ضراوة مع إقبال الربيع.

وقتل أكثر من 40 الف شخص في النزاع الذي اندلع عام 1984، وقد اشتد النزاع بعد أن وقع الطرفان هدنة عام 2015.

وكانت تركيا قد احتلت مدينة عفرين السورية في نهاية عملية عسكرية استمرت شهرين ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تقول تركيا إنها امتداد لحزب العمال الكردستاني.