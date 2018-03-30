الفاتيكان ينفي إنكار البابا فرانسيس لوجود الجحيم

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نفى الفاتيكان أن البابا فرانسيس قال، في تصريحات لصحفي إيطالي بارز، إن "الجحيم غير موجودة" في الحياة الآخرة.

وجاء هذا الاقتباس المنسوب للبابا في صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية اليومية.

لكن الفاتيكان قال إنه "لا توجد اقتباسات" في المقال "نقلت بشكل صحيح عن البابا".

وأضاف الفاتيكان أن المقال اعتمد على مقابلة خاصة، بين البابا والصحفي إيجينيو سكالفاري، مؤسس صحيفة لاريبوبليكا.

وتؤكد عقيدة الكنيسة الكاثوليكية بوجود جهنم وأبديتها.

وتقول تعاليم الكاثوليكية إن أرواح المذنبين تلقى في جهنم، حيث يعانون "النار الأبدية".

لكن الكاردينال فنسنت نيكولز، رجل الدين الكاثوليكي الأعلى في انجلترا وويلز، قال: "لا يوجد في تعاليم الكاثوليكية ما يقول فعليا إن شخصا ما في جهنم".

وقال في تصريحات لبي لبي سي إن البابا كان فيما يبدو يستكشف "تشبيه نار الجحيم والكبريت وكل ذلك".

وأضاف: "هذا ليس أبدا جزءا من تعاليم الكاثوليكية. إنه جزء من الرموز الكاثوليكية، جزء من الرموز المسيحية".

مصدر الصورة Getty Images Image caption الجحيم أساسي في الرموز المسيحية، كما يبدو في هذا النقش الذي يعود للقرن الـ 16 الميلادي

ووفقا لمقال سكالفاري، الذي نشر الخميس، قال إنه سأل البابا أين تذهب "الأرواح الشريرة" وأين يعاقبون.

يذكر أن سكالفاري ملحد ويعلن ذلك.

"الأرواح لا تعاقب". هذا ما نسبه المقال في صحيفة لاريبوبليكا للبابا فرانسيس.

"هؤلاء الذين يتوبون يحصلون على عفو الله، ويدخلون ضمن صفوف الذين يتفكرون فيه، لكن أولئك الذين لايتوبون ولا يمكن العفو عنهم يختفون. ليس هناك جحيم. هناك اختفاء لأرواح المذنبين".

وقال الفاتيكان إنه لم يكن هناك مقابلة مع الصحيفة، لكن ما جرى لقاء خاص بمناسبة عيد القيامة، وإن مقال سكالفاري "نتاج لإعادة صياغته للقاء".