"الانتظار" بعدسات الجمهور
ننشر كل أسبوع مجموعة من صور القراء حول موضوع معين، وموضوع هذا الأسبوع هو "الانتظار".
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SUJITH SUDARSAN
التقط سوجيث سودارسان هذه الصورة لمجموعة من الصبية ينتظرون تنفيذ ركلة ركنية أثناء مباراة لكرة القدم على شاطئ أرثونكال في كيرالا بالهند.
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Miles Gomme
طائر البلشون ينتظر لاقتناص سمكة في صورة بعدسة مايلز غوم.
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Doris Enders
رعاة بقر أمريكيون ينتظرون بدء أحد فعاليات مسابقة لرعاة البقر في تكساس بالولايات المتحدة. الصورة بعدسة دوريس إندرس.
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Douglas Taylor
يقول دوغلاس تايلور عن صورته "إذا قلت إني فوجئت حينما أصبحت وجها لوجه مع ذلك القط البري الأمريكي الضخم، الرابض والمستعد للانقضاض، سيكون ذلك غير معبر عن الحقيقة بالمرة. أمسكت بالكاميرا وتمالكت أعصابي لالتقاط هذه الصورة. تراجعت بحرص، فيما كنت أحاول أن أبدو ضخما بقدر الإمكان".
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Nick Reed
كان نيك ريد يشاهد مجموعة من الأسود تتناول طعامها في جنوب أفريقيا، حين رأى ذلك النسر ينتظر لينقض على ما تبقى من الطعام.
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Hayley Weber
تقول هايلي ويبر عن صورتها هذه "ممارسة لعبة انتظار الطعام كانت صعبة للغاية بالنسبة لهذا الكلب".
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Damian Walker
دميان ووكر التقط هذه الصورة لطابور من الأشخاص ينتظرون دورهم لركوب المناطيد.
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Andrew Smith
وأخيرا صورة مركبة جمعها أندرو سميث بعنوان "إضراب القطارات".
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