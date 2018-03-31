"الانتظار" بعدسات الجمهور

  • 31 مارس/ آذار 2018

ننشر كل أسبوع مجموعة من صور القراء حول موضوع معين، وموضوع هذا الأسبوع هو "الانتظار".

  • أولاد يلعبون كرة القدم SUJITH SUDARSAN

    التقط سوجيث سودارسان هذه الصورة لمجموعة من الصبية ينتظرون تنفيذ ركلة ركنية أثناء مباراة لكرة القدم على شاطئ أرثونكال في كيرالا بالهند.

  • طائر البلشون Miles Gomme

    طائر البلشون ينتظر لاقتناص سمكة في صورة بعدسة مايلز غوم.

  • أشخاص من رعاة البقر Doris Enders

    رعاة بقر أمريكيون ينتظرون بدء أحد فعاليات مسابقة لرعاة البقر في تكساس بالولايات المتحدة. الصورة بعدسة دوريس إندرس.

  • قط بري أمريكي Douglas Taylor

    يقول دوغلاس تايلور عن صورته "إذا قلت إني فوجئت حينما أصبحت وجها لوجه مع ذلك القط البري الأمريكي الضخم، الرابض والمستعد للانقضاض، سيكون ذلك غير معبر عن الحقيقة بالمرة. أمسكت بالكاميرا وتمالكت أعصابي لالتقاط هذه الصورة. تراجعت بحرص، فيما كنت أحاول أن أبدو ضخما بقدر الإمكان".

  • نسر على غصن شجرة Nick Reed

    كان نيك ريد يشاهد مجموعة من الأسود تتناول طعامها في جنوب أفريقيا، حين رأى ذلك النسر ينتظر لينقض على ما تبقى من الطعام.

  • كلب ينتظر قطعة من البسكويت Hayley Weber

    تقول هايلي ويبر عن صورتها هذه "ممارسة لعبة انتظار الطعام كانت صعبة للغاية بالنسبة لهذا الكلب".

  • أشخاص ينتظرون في طابور بالقرب من مناطيد هوائية Damian Walker

    دميان ووكر التقط هذه الصورة لطابور من الأشخاص ينتظرون دورهم لركوب المناطيد.

  • أشخاص ينتظرون قدوم القطار Andrew Smith

    وأخيرا صورة مركبة جمعها أندرو سميث بعنوان "إضراب القطارات".

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