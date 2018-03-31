"الانتظار" بعدسات الجمهور

يقول دوغلاس تايلور عن صورته "إذا قلت إني فوجئت حينما أصبحت وجها لوجه مع ذلك القط البري الأمريكي الضخم، الرابض والمستعد للانقضاض، سيكون ذلك غير معبر عن الحقيقة بالمرة. أمسكت بالكاميرا وتمالكت أعصابي لالتقاط هذه الصورة. تراجعت بحرص، فيما كنت أحاول أن أبدو ضخما بقدر الإمكان".