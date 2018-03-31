روسيا تطرد المزيد من دبلوماسيي بريطانيا مع تصاعد الأزمة

مصدر الصورة Reuters Image caption شرطيان روسيان أمام السفارة البريطانية في موسكو

قررت روسيا طرد المزيد من الدبلوماسيين البريطانيين، وذلك وسط تصاعد التوتر بين لندن وموسكو والذي فجره تسميم جاسوس روسي سابق في بريطانيا.

وفي بادئ الأمر، طردت روسيا 23 دبلوماسيا بريطانياً، بعدما طردت لندن 23 دبلوماسيا روسياً.

لكن روسيا تطالب حاليا بأن يتساوى حجم البعثة الدبلوماسية لكل دولة لدى الأخرى.

ويعني هذا طرد 27 دبلوماسيا بريطانياً آخرين على الأقل، حسبما يوضح باول آدامز مراسل بي بي سي في موسكو.

وتتهم الحكومة البريطانية روسيا بالمسؤولية عن هجوم بغاز للأعصاب على جاسوس روسي سابق وابنته في مدينة سالزبري. وتنفي موسكو المسؤولية عن الهجوم.