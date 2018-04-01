بابا روما يطالب "بإنهاء مذبحة سوريا"

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طالب فرانسيس بابا روما المجتمع الدولي بإنهاء "المذبحة" في سوريا وذلك خلال العظة التي ألقاها بمناسبة عيد الفصح.

وصلى البابا من أجل المصابين والضحايا في جنوب السودان وجمهورية الكونغو، كما حث شطري كوريا على اللجوء للحوار لحل المشاكل بينهما.

وقال إنه يأمل في أن تلعب المحادثات دورا جيدا في المصالحة بين شطري كوريا لجلب التآلف والسلام لشبه الجزيرة الكورية.

وأضاف "نسأل الله أن يتصرف المسؤولون بشكل عاقل وواع لكل مافيه الخير للشعب الكوري ولبناء علاقات قائمة على الثقة مع المجتمع الدولي".

وتطرق فرانسيس في خطابه في كنيسة البازيليكا في ميدان القديس بولس بالفاتيكان إلى معاناة المهاجرين واللاجئين "الذين غالبا ما ترفضهم ثقافة النفايات السائدة اليوم".

وحضر الآلاف في الميدان لسماع عظة البابا التي ألقاها من شرفة الكنيسة.

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وقال فرانسيس "اليوم نصلي لأجل ثمار السلام للعالم أجمع بدءا من الأرض الحبيبة سوريا والتي تعاني، ومزقت شعبها حرب لاتبدو لها نهاية".

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وأضاف "في عيد الفصح هذه السنة نسأل الله أن تلهم أنوار المسيح ضمير كل القادة السياسيين والعسكريين لإنهاء كل المآسي التي تعانيها الإنسانية بشكل سريع، وأن يتم احترام قيمة الإنسان، وأن تتخذ الإجراءات المطلوبة لتسهيل وصول المساعدات العاجلة للمحتاجين".

واعتاد البابا خلال السنوات الخمس الماضية منذ تنصيبه انتقاد الحرب في سوريا. ويُحسب له أنه في عام 2013 قاد معارضة المطالبات الأخلاقية بضرورة التدخل العسكري الغربي في سوريا، حسب مراسل بي بي سي في الفاتيكان دافيد ويلي.

وتطرق البابا في خطابه للأزمات في الأرض المقدسة علاوة على المآسي التي لاتراعي المدنيين في اليمن وفي الشرق الأوسط بأسره.