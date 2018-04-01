جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو سحب تمساح من حمام سباحة في إحدى البيوت في فلوريدا

نشرت شرطة ولاية فلوريدا الأمريكية صورا ومقطع فيديو تصور تمساحا من نوع "القاطور الأمريكي" في بركة سباحة في منزل إحدى العوائل.

وكان سكان في بلدة نوكوميس على ساحل فلوريدا طلبوا مساعدة الشرطة بعد اكتشاف وجود التمساح.

ونشرت دائرة الشرطة في المنطقة فيلما لعملية اصطياد التمساح في فخ نصب له وسحبه خارج الماء يوم السبت.

وفي ردود مسؤولي الشرطة على التعليقات في تغريدتهم قالوا إن التمساح نجح في شق طريقه عبر باب خارجي ليدخل إلى بركة السباحة.

ونشر ضباط الشرطة هاشتاغ على موقع تويتر تحت عنوان "Tweet from the Beat" وعنوان ثانوي يقول يحدث "فقط في فلوريدا".

وينمو التمساح الأمريكي في العادة ليصل طوله إلى ما معدله 11 إلى 15 قدما ويمكن أن يصل وزنه إلى 450 كيلوغراما.

وتقتصر مناطق عيش تماسيح "القاطور الأمريكي" على جنوبي شرق الولايات المتحدة والصين فقط.

وتعيش معظم تماسيح القاطور في ولايتي فلوريدا ولويزيانا، وبمعدل أكثر من مليون تمساح في كل ولاية.

وقد أدرج هذا النوع من التماسيح في قائمة الأنواع المهددة بالانقراض في قانون صدر عام 1973، إلا أن الجهود التي بذلت للحفاظ عليه وتشجيع تكاثره أدت الى زيادة أعداده فرفع من قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض في عام 1987.