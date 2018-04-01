أغرب 10 قصص إخبارية حقيقية لكنها تبدو كـ "كذبة أبريل"

مصدر الصورة Getty Images

يوافق شهر أبريل/نيسان من كل عام مناسبة يحرص فيها الناس في شتى أرجاء بريطانيا على المزاح مع أفراد الأسرة والأصدقاء والزملاء والغرباء بغية الاستمتاع أو تهيئة جو من الإثارة.

والمناسبة هي أيضا فرصة بالنسبة للمذيعين والصحف التي تتمتع بمصداقية في البلد لمداعبة الجمهور، مثلما حدث عام 1957 عندما عرض برنامج "بانوراما" لبي بي سي فيلما وثائقيا ساخرا بعنوان "حصاد الإسباغيتي السنوي" في سويسرا، تقديم ريتشارد ديمبلباي.

فهل يمكن للجمهور البريطاني في الأول من أبريل/نيسان تصديق موضوعات إخبارية أكثر غرابة تنشرها الصحف؟

فيمايلي رصد لموضوعات إخبارية أكثر إثارة، لكنها حقيقية تماما.

علامات إرشادية على الطرق تحذر السائقين من عدم دهس القنافد قد توضع في شتى أرجاء بريطانيا، بسبب تراجع أعداد القنافد الذي دفع وزير المواصلات البريطاني كريس غرايلينغ في البرلمان إلى المطالبة بتقديم المساعدة لحماية هذه الحيوانات. وهذه القصة منشورة في صحيفة "ميل أون صنداي""

رجل أصيب بطعنة سكين في ظهره خلال مشاجرة في حانة عاد إلى نفس الحانة ليتناول الجعة مرة أخرى. وكان السكين مازال في ظهر الضحية عندما عاد إلى الحانة في منطقة كوينزلاند في أستراليا، ثم ذهب إلى المستشفى في وقت لاحق. وهو الآن في حالة مستقرة. . وهذه القصة منشورة في "صنشاين كوست ديلي".

فيلم بعنوان "رجال في منتصف العمر في ملابس ليكرا" يطرح في دور العرض السينمائية البريطانية الأسبوع المقبل. هذا صحيح، والأبطال غير المحتملين للوثائقي الجديد هم "ماميل"، الاسم المختصر، بالإنجليزية، للرجال الذين هم في منتصف العمر ويركبون الدراجات مرتدين ملابس مصنوعة من الليكرا. هذه القصة منشورة في صحيفة "الغارديان"

مولع بتجميع قطع الألغاز المصورة يقول إن زواجه يكاد ينهار بعد أن قضى عامين في تجميع لغز مصور مكون من 33600 قطعة. وقال إنه دأب على العمل في تجميع اللغز، الذي يصل طوله إلى 6 أمتار، لمدة أربع ساعات يوميا، مضيفا :"أوشكت على الطلاق بسبب الوقت الذي استغرقته في ذلك". هذه القصة منشورة في صحيفة "صنداي أكسبريس".

مالكة منزل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية تحظر على أنصار ترامب شراء منزلها. وكانت هذه السيدة قد أوصت الوكيل العقاري باختيار المشترين المحتملين للمنزل بحسب توجهاتهم السياسية. هذه القصة منشورة في "سي بي إس سكرامينتو".

إلغاء خطط لتسمية صناديق القمامة باسم نيك كليغ نائب رئيس الوزراء وزعيم حزب الليبراليين الديمقراطيين السابق. وقال اتحاد طلبة جامعة مانشستر إن كليغ لن يحصل على شرف التكريم بـ "وسام صندوق القمامة" . تفاصيل القصة في صحيفة "صنداي تايمز"، التي لا بد من الاشتراك المالي للاطلاع على موقعها على الانترنت.

الإمساك بتمساح طوله 11 قدما يسبح في حوض سباحة عائلي في ولاية فلوريدا الأمريكية. وكانت السلطات في مقاطعة ساراسوستا في فلوريدا قد نشرت صور التمساح، كما أظهر فيديو صوره مكتب الشرطة التمساح وهو مستمتع بالسباحة ويلف جسده بسرعة. التفاصيل على موقع بي بي سي عربي.

مطالبة أناس بارتداء كل شئ في خزانة ملابسهم في إطار مشروع تصوير. ويهدف مشروع المصورة الكندية ليبي أوليفر إلى بحث كيفية تعبير الناس عن أنفسهم من خلال الملابس، وقالت "لابد أن أتحرك بسرعة، لأن هذه الأكوام من الأقمشة خانقة للغاية". تفاصيل في صحيفة "الغارديان".