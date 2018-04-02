وفاة ويني مانديلا الناشطة البارزة ضد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا

مصدر الصورة AFP Image caption سمعة ويني شابها التشويه قانونيا وسياسيا بعد سنوات من خروج مانديلا من السجن

توفيت ويني مانديلا، الناشطة البارزة في الحملة المناهضة للفصل العنصري في جنوب إفريقيا عن 85 عاما، بحسب ما قاله مستشار شخصي لها.

وكان الزوجان - اللذان اشتهرت صورتهما وهما متشابكا الأيدي عقب إطلاق سراح مانديلا من السجن بعد 27 عاما - رمزا للمقاومة ضد الفصل العنصري على مدى نحو ثلاثة عقود.

ولكن سمعة ويني في السنوات اللاحقة شابها التشويه قانونيا وسياسيا.

ويتوقع أن تصدر أسرتها في وقت لاحق بيانا بشأن الوفاة.