وفاة ويني مانديلا الناشطة البارزة ضد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا
- 2 أبريل/ نيسان 2018
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
شارك
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
Google+شارك هذه الصفحة عبر Google+
-
-
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
توفيت ويني مانديلا، الناشطة البارزة في الحملة المناهضة للفصل العنصري في جنوب إفريقيا عن 85 عاما، بحسب ما قاله مستشار شخصي لها.
وكان الزوجان - اللذان اشتهرت صورتهما وهما متشابكا الأيدي عقب إطلاق سراح مانديلا من السجن بعد 27 عاما - رمزا للمقاومة ضد الفصل العنصري على مدى نحو ثلاثة عقود.
ولكن سمعة ويني في السنوات اللاحقة شابها التشويه قانونيا وسياسيا.
ويتوقع أن تصدر أسرتها في وقت لاحق بيانا بشأن الوفاة.