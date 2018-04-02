بالصور: مسيرة نضال ويني مانديلا "أم جنوب أفريقيا"

فيمايلي مجموعة من الصور التي ترصد مسيرة حياة الناشطة البارزة في حملة مناهضة الفصل العنصري، ويني مانديلا، التي توفيت عن عمر ناهز 81 عاما.