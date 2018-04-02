بالصور: مسيرة نضال ويني مانديلا "أم جنوب أفريقيا"
فيمايلي مجموعة من الصور التي ترصد مسيرة حياة الناشطة البارزة في حملة مناهضة الفصل العنصري، ويني مانديلا، التي توفيت عن عمر ناهز 81 عاما.
-
AFP
يطلق على ويني ماديكيزيلا مانديلا لقب "أم الأمة" لدورها في العمل من أجل مقاومة الفصل العنصري.
-
AFP
كانت رمزا للمقاومة ضد الفصل العنصري مع زوجها في ذلك الوقت نيلسون مانديلا على مدى نحو ثلاثة عقود.
-
Reuters
أعتقلت ويني عدة مرات خلال فترة الفصل العنصري.
-
Reuters
التقت ويني عددا من الشخصيات الدولية، مثل السيناتور الأمريكي إدوارد كينيدي، في إطار جهود تهدف إلى إطلاق سراح مانديلا من السجن.
-
Reuters
اتهمت ويني بالضلوع في مقتل ستومبي ستيبي، 14 عاما، ونفت التهمة.
-
PA
أعلن نيلسون مانديلا وويني طلاقهما عام 1996، بعد ستة أعوام من إطلاق سراحه من السجن.
-
Reuters
أصبحت ويني سياسية بارزة بعد تولي حزب المؤتمر الوطني الأفريقي السلطة، لكنها أثارت في أوقات كثيرة حالة من الجدل.
-
Getty Images
ظلت شخصية عامة بارزة حتى بعد مغادرة مانديلا السلطة، والصورة أثناء دعمها اللاعبة الأوليمبية كاستير سيمنيا.
المزيد حول هذه القصة
معرض الصور
بالصور: احتفالات المسيحيين بعيد الفصح حول العالم
- 1 أبريل/ نيسان 2018
"الانتظار" بعدسات الجمهور
- 31 مارس/ آذار 2018
العالم المتغير بعيون المراهقين
- 30 مارس/ آذار 2018