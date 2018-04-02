بالصور: مسيرة نضال ويني مانديلا "أم جنوب أفريقيا"

  • 2 أبريل/ نيسان 2018

فيمايلي مجموعة من الصور التي ترصد مسيرة حياة الناشطة البارزة في حملة مناهضة الفصل العنصري، ويني مانديلا، التي توفيت عن عمر ناهز 81 عاما.

  • صورة لويني مانديلا عام 2010 خلال كلمتها أمام أعضاء حزب المؤتمر الأفريقي الحاكم. AFP

    يطلق على ويني ماديكيزيلا مانديلا لقب "أم الأمة" لدورها في العمل من أجل مقاومة الفصل العنصري.

  • نيلسون مانديلا، زعيم حزب المؤتمر الأفريقي، وزوجته ويني يلوحان للجمهور عام 1990 بعد إطلاق سراحه من السجن AFP

    كانت رمزا للمقاومة ضد الفصل العنصري مع زوجها في ذلك الوقت نيلسون مانديلا على مدى نحو ثلاثة عقود.

  • ويني مانديلا خلال عيد ميلاد زوجها السبعين عام 1988 تعلن بدء حفل موسيقي بهذه المناسبة. Reuters

    أعتقلت ويني عدة مرات خلال فترة الفصل العنصري.

  • السينتاتور إدوارد كينيدي وويني مانديلا عام 1985 Reuters

    التقت ويني عددا من الشخصيات الدولية، مثل السيناتور الأمريكي إدوارد كينيدي، في إطار جهود تهدف إلى إطلاق سراح مانديلا من السجن.

  • ستومبي ستيبي الذي اتهمت ويني مانديلا بالتورط في قتله. Reuters

    اتهمت ويني بالضلوع في مقتل ستومبي ستيبي، 14 عاما، ونفت التهمة.

  • نيلسون مانديلا زعيم حزب المؤتمر الوطني يحي أنصاره عام 1990. PA

    أعلن نيلسون مانديلا وويني طلاقهما عام 1996، بعد ستة أعوام من إطلاق سراحه من السجن.

  • ويني مانديلا أثناء مؤتمر لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في جوهانسبرغ عام 2017. Reuters

    أصبحت ويني سياسية بارزة بعد تولي حزب المؤتمر الوطني الأفريقي السلطة، لكنها أثارت في أوقات كثيرة حالة من الجدل.

  • ويني مانديلا مع اللاعبة الأوليمبية كاستير سيمنيا عام 2009. Getty Images

    ظلت شخصية عامة بارزة حتى بعد مغادرة مانديلا السلطة، والصورة أثناء دعمها اللاعبة الأوليمبية كاستير سيمنيا.

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