هروب جماعي للفيلة في إسبانيا

مصدر الصورة Ayuntamiento de Pozo Cañada Image caption اضطرت السلطات لاستخدام رافعة خاصة لنقل الفيلة المصابة

أجبرت خمسة فيلة السلطات في إسبانيا على إغلاق طريق سريع جنوب شرقي البلاد بعد هروبها من السيارة التي كانت تقلها إثر تعرضها لحادث تصادم.

وقالت الشرطة المحلية إن أحد الفيلة توفي متأثرا بجراح أصيب بها في الحادث، كما أصيب فيلان آخران.

واضطرت الشرطة إلى استخدام رافعة خاصة لإبعاد الفيلة المصابة عن طريق السيارات السريع.

ووقع الحادث بعد ظهر يوم الاثنين فى بلدة بوزو كانادا بالقرب من مقاطعة الباثيتي. ولم يصب سائق الشاحنة التي كانت تقل الفيلة بأي أذى في الحادث.

ويعتقد أن شاحنة الفيلة تابعة للسيرك.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Gserrano_DGT Se está procediendo a la asistencia y evacuación de los elefantes heridos en el accidente que ha tenido lugar en Albacete. De los cinco paquidermos hay uno muerto y dos heridos. En breve de restablecerá la circulación en la A-30 en el pk 22/23. pic.twitter.com/fhGypNDYGm — Gregorio Serrano (@Gserrano_DGT) ٢ أبريل، ٢٠١٨

ونشر غريغوريو سيرانو، مدير القسم الحكومي المسؤول عن شبكة النقل والطرقات في إسبانيا، مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لعملية نقل الفيلة.

وأصدرت الشرطة المحلية في مقاطعة الباثيتي صورا تظهر ثلاثة من الفيلة الخمسة، تتجول بين مسارات الطريق السريع بعد وقوع الحادث.

وقال سيرانو على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن السلطات المحلية تحقق لمعرفة أسباب الحادث وملابساته.

ونشر مجلس بوزو كانيادا مقطع فيديو للفيلة الأربعة الباقية يظهرهم في مجمع خاص. ويشرح الصوت المرافق للفيديو أن السلطات المحلية تتولى رعايتهم إلى أن تتمكن من نقلهم.