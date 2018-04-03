قضية الجاسوس سكريبال: مركز الأبحاث العسكرية البريطاني "لم يتمكن من تحديد مصدر تصنيع السم"

مصدر الصورة EPA/ YULIA SKRIPAL/FACEBOOK Image caption مازال سكريبال في حالة حرجة

قال رئيس مختبر بورتون داون البريطاني إنه لم يتحقق من المصدر الدقيق لغاز الأعصاب الذي استخدم لتسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته.

وكانت منشأة الأبحاث الدفاعية التي حددت أن المادة التي استخدمت في حادث ساليزبري هي عنصر الأعصاب المعروف باسم "نوفيتشوك"، قالت إنه من المرجح أنه قد استخدم من "فاعل مرتبط بدولة".

وقالت الحكومة البريطانية إن معلومات استخبارية أخرى قادت إلى الخروج بتقييم يشير إلى مسؤولية روسيا عن الحادث.

وقد طلبت موسكو، التي تنفي ضلوعها في الحادث، اجتماعا لمنظمة حظر الاسلحة الكيماوية في لاهاي.

ونفى المدير التنفيذي لمركز الأبحاث الدفاعية "بورتون داون"، غاري أيتكينهيد، زعم روسيا أن العنصر ربما جاء من مختبر عسكري بريطاني.

لم نشخص المصدر الدقيق، ولكننا قدمنا معلومات علمية إلى الحكومة التي استخدمت لاحقا عددا من المصادر الأخرى لتصل إلى استنتاجاتها غاري أيتكينهيد, المدير التنفيذي لمركز الأبحاث الدفاعية "بورتون داون"

وقال متحدثا لمحطة سكاي نيوز "لم نشخص المصدر الدقيق، ولكننا قدمنا معلومات علمية إلى الحكومة التي استخدمت لاحقا عددا من المصادر الأخرى لتصل إلى استنتاجاتها".

وأضاف "عملنا أن نقدم الدليل العلمي عن طبيعة عنصر الأعصاب الخاص هذا- وقد حددنا أنه من مجموعة(عناصر) خاصة، وأنها من صنف يستخدم عسكريا، ولكن ليس من صميم عملنا أن نقول أين تم تصنيعه".

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن تشخيص المادة في بورتون داون كان "مجرد جزء واحد من مجمل الصورة الاستخبارية".

وأصر المتحدث على مسؤولية روسيا، مضيفا "لم يكن هناك تفسير معقول آخر".

وكان الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا تعرضا إلى عملية تسميم في 4 مارس/آذار في ساليزبري شمالي انجلترا.

وقد علمت بي بي سي أن يوليا، 33 عاما، عادت الآن إلى الوعي وبدأت في الكلام.

وقال مستشفى ساليزبرغ دستركت إن والدها، البالغ من العمر 66 عاما، مازال في وضع صحي حرج، لكنه مستقر.

Image caption تعرض الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا إلى عملية تسميم بغاز الأعصاب

واشار أيتكينهيد إلى أنه قدم المشورة لمن يتولون علاج سكريبال.

وأضاف "لسوء الحظ إنها مادة سامة جدا. وليس ثمة، على حد علمنا، أي ترياق مضاد يمكن استخدامه لإلغاء تأثيرها".

وجاءت تصريحاته قبل يوم من اجتماع استثنائي، دعت إليه روسيا- للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، الجهة الرقابية المسؤولة عن الأسلحة الكيماوية عالميا.

"الحقيقة كاملة"

وقال السفير الروسي في ايرلندا، يوري فيلاتوف "نأمل في مناقشة مجمل المسألة وندعو بريطانيا لتقديم كل عنصر ممكن من الأدلة التي قد تكون في أيديهم".

وأضاف أن "روسيا مهتمة بالوصول إلى الحقيقة كاملة في هذا الأمر، ونأمل بالتأكيد أن يساعد هذا الاجتماع في العودة إلى الحالة الطبيعية ضمن حقل القانون الدولي و ... اللياقة في العلاقات الدولية".

ووصف متحدث باسم الخارجية الاجتماع بأنه "تكتيك تضليلي يهدف إلى تقويض عمل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية للوصول إلى استنتاج نهائي" بشأن المسألة؟

وأضاف "ليس هناك في معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية ما يستدعي لأن ينشغل ضحايا هجوم كيماوي في تحقيق مشترك مع المجرم المحتمل".

وكانت روسيا قد طلبت الاشتراك في التحقيق الذي تجريه بريطانيا في حادث سكريبال.

مصدر الصورة Yulia Skripal/Facebook Image caption أُفيد أن يوليا سكريبال قد عادت إلى الوعي وبدأت في الكلام

وقد أبعدت 29 دولة حتى الآن دبلوماسيين روسا من أراضيها ردا على عملية التسميم التي حملت بريطانيا روسيا المسؤولية عنها.

وقد أبلغت روسيا بريطانيا مؤخرا بأن على أكثر من 50 من دبلوماسييها مغادرة أراضيها، بعد أن أمرت الحكومة البريطانية بإبعاد 23 شخصا من الكادر الدبلوماسي الروسي.

وفي مؤتمر صحفي الاثنين قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن عملية التسميم ربما تكون "لمصلحة الحكومة البريطانية" جراء "الوضع غير المريح" الذي وجدت نفسها فيه بعد قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف "قد تكون ثمة جملة من الأسباب، و لا يمكن استبعاد أي منها".