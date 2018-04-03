"إطلاق نار" قرب مقر "يوتيوب" في كاليفورنيا
- 3 أبريل/ نيسان 2018
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سُمع صوت إطلاق نار بالقرب من مقر يوتيوب في شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حسبما تقول تقارير.
وهرعت سيارات إسعاف إلى المكان، وحذرت الشرطة الناس من الاقتراب منه.
وقال شركة غوغل، التي تملك يوتيوب، إنها تحقق في "حادث إطلاق نار" محتمل.
وأبلغ بعض العاملين في يوتيوب عن وجود شخص لا يزال يطلق النار، غير أنه ليس هناك تأكيد لهذه المعلومات.