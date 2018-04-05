من صور القراء: الجفاف

  • 5 أبريل/ نيسان 2018

تنشر بي بي سي كل أسبوع معرضا لصور القراء، حول موضوع أو فكرة بعينها. معرض هذا الأسبوع عن الجفاف.

  • شخص يقف منتظرا Nicholas Collins

    نيكولاس كولينز التقط هذه الصورة لفني طلاء، ينتظر عمله اليدوي لكي يجف.

  • شخص يمسك بمظلته تحت المطر Robby Bernstein

    روبي بيرنشتاين: "أثناء هطول غزير للأمطار في منطقة غرينتش في نيويورك، حافظ هذا الرجل على نفسه بعيدا عن البلل تحت مظلته. لقد ابتللت من المطر، وكذلك الكاميرا خاصتي، لكي التقط هذه الصورة، لكن الأمر كان يستحق ذلك".

  • رجل يقف وسط ملعب تحت الإنشاء لرياضة الغولف Damian Walker

    دميان وولكر: "رجل الأعمال الكويتي هذا ينشئ ملعبا للغولف في بلاده، كما يورد أيضا أشجارا للشوارع العامة، تلائم المناخ الجاف".

  • سيارة وسط كومات من التراب David Cooper

    دافيد كوبر: "أحد المتنافسين في سباق نوتنغهام لسيارات الهواة الصيف الماضي، في حلبة السباق في بلدة أوكتسون، حيث كان الطريق جافا للغاية، ما تسبب في إثارة كميات كبيرة من الغبار".

  • أشخاص يركبون الإبل Alfred Creissen

    ألفريد كريسن: "تدريبات استعدادا لسباق الإبل، في العاصمة القطرية الدوحة، في يوم عاصف وجاف. إلا أن الإبل وراكبوها استمروا في التدريبات".

  • شخصان يشقان طريقهما عبر الصحراء المصرية Hossein Fardinfard

    حسين فاردينفارد التقط صورة لشخصين، يشقان طريقهما عبر الصحراء المصرية.

  • ظل رجل يرسم على جدار Jason Shrubb

    جاسون شروب: "التقطت هذه الصورة لجاري "أيفور"، وهو يرسم هذا العمل الفني على سور حديقته، وذلك في يوم رائع قبل عامين. توفي جاري مؤخرا، وكنت أقلب في الصور، فتذكرت بسرور حيوية هذا العمل الفني. اللمسات النهائية جفت سريعا بفضل شمس الصيف".

  • رجل يبيع أسماكا مجففة Helen Taylor

    هيلين تايلور: "رجل من شعب الموكين، في أرخبيل ميرغوي النائي في ميانمار، يبيع أسماكا مجففة".

  • عاصفة ترابية في الصحراء Carlos Grasso

    كارلوس غراسو: "ظروف الطقس القاسي والعواصف الترابية، والتربة الجافة للغاية تجعل تجربة مهرجان الرجل المحترق، في ولاية نيفادا الأمريكية، صعبة للغاية بالنسبة لكثيرين. لكني رغم ذلك لا أزال أحبه. أو بتعبير آخر، هو بمثابة المكان الذي يكرهه جسدك، ورغم ذلك تتمنى أن تعود إليه كل عام".

  • ورقة نبات جافة Faye Haffey

    فايي هافي: "التقطت هذه الصورة لنبات "أبوتلين المصبوغ" في الحدائق النباتية الملكية في ملبورن. وفوجئت كيف تشبه أوراق تلك الزهرة أيدي الناس كبار السن، التي ذبلت بفعل الشيخوخة".

  • كلب يتسلق سورا من الأجار الجافة Stella Spencer

    وأخيرا هذه الصورة، التقطتها ستيلا سبنسر، لكلب يتسلق سورا من الأحجار الجافة. وموضوع الأسبوع القادم هو "بلدتي"، وآخر موعد لتلقي مساهماتكم هو العاشر من أبريل/نيسان على البريد الإلكتروني yourpics@bbc.co.uk.

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