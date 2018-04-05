من صور القراء: الجفاف
تنشر بي بي سي كل أسبوع معرضا لصور القراء، حول موضوع أو فكرة بعينها. معرض هذا الأسبوع عن الجفاف.
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Nicholas Collins
نيكولاس كولينز التقط هذه الصورة لفني طلاء، ينتظر عمله اليدوي لكي يجف.
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Robby Bernstein
روبي بيرنشتاين: "أثناء هطول غزير للأمطار في منطقة غرينتش في نيويورك، حافظ هذا الرجل على نفسه بعيدا عن البلل تحت مظلته. لقد ابتللت من المطر، وكذلك الكاميرا خاصتي، لكي التقط هذه الصورة، لكن الأمر كان يستحق ذلك".
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Damian Walker
دميان وولكر: "رجل الأعمال الكويتي هذا ينشئ ملعبا للغولف في بلاده، كما يورد أيضا أشجارا للشوارع العامة، تلائم المناخ الجاف".
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David Cooper
دافيد كوبر: "أحد المتنافسين في سباق نوتنغهام لسيارات الهواة الصيف الماضي، في حلبة السباق في بلدة أوكتسون، حيث كان الطريق جافا للغاية، ما تسبب في إثارة كميات كبيرة من الغبار".
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Alfred Creissen
ألفريد كريسن: "تدريبات استعدادا لسباق الإبل، في العاصمة القطرية الدوحة، في يوم عاصف وجاف. إلا أن الإبل وراكبوها استمروا في التدريبات".
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Hossein Fardinfard
حسين فاردينفارد التقط صورة لشخصين، يشقان طريقهما عبر الصحراء المصرية.
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Jason Shrubb
جاسون شروب: "التقطت هذه الصورة لجاري "أيفور"، وهو يرسم هذا العمل الفني على سور حديقته، وذلك في يوم رائع قبل عامين. توفي جاري مؤخرا، وكنت أقلب في الصور، فتذكرت بسرور حيوية هذا العمل الفني. اللمسات النهائية جفت سريعا بفضل شمس الصيف".
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Helen Taylor
هيلين تايلور: "رجل من شعب الموكين، في أرخبيل ميرغوي النائي في ميانمار، يبيع أسماكا مجففة".
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Carlos Grasso
كارلوس غراسو: "ظروف الطقس القاسي والعواصف الترابية، والتربة الجافة للغاية تجعل تجربة مهرجان الرجل المحترق، في ولاية نيفادا الأمريكية، صعبة للغاية بالنسبة لكثيرين. لكني رغم ذلك لا أزال أحبه. أو بتعبير آخر، هو بمثابة المكان الذي يكرهه جسدك، ورغم ذلك تتمنى أن تعود إليه كل عام".
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Faye Haffey
فايي هافي: "التقطت هذه الصورة لنبات "أبوتلين المصبوغ" في الحدائق النباتية الملكية في ملبورن. وفوجئت كيف تشبه أوراق تلك الزهرة أيدي الناس كبار السن، التي ذبلت بفعل الشيخوخة".
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Stella Spencer
وأخيرا هذه الصورة، التقطتها ستيلا سبنسر، لكلب يتسلق سورا من الأحجار الجافة. وموضوع الأسبوع القادم هو "بلدتي"، وآخر موعد لتلقي مساهماتكم هو العاشر من أبريل/نيسان على البريد الإلكتروني yourpics@bbc.co.uk.
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