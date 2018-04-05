من صور القراء: الجفاف

كارلوس غراسو: "ظروف الطقس القاسي والعواصف الترابية، والتربة الجافة للغاية تجعل تجربة مهرجان الرجل المحترق، في ولاية نيفادا الأمريكية، صعبة للغاية بالنسبة لكثيرين. لكني رغم ذلك لا أزال أحبه. أو بتعبير آخر، هو بمثابة المكان الذي يكرهه جسدك، ورغم ذلك تتمنى أن تعود إليه كل عام".