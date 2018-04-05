قتلى في إطلاق نار داخل جامعة في تركيا

  • 5 أبريل/ نيسان 2018

أفادت الأنباء الواردة من تركيا بمقتل أربعة أشخاص في إطلاق نار داخل جامعة بشمال غرب البلد.

والقتلى جميعهم من هيئة الموظفين بالجامعة.

واعتقلت الشرطة مشتبها به في الحادث، وهو باحث مساعد بالجامعة، بحسب تقارير.

مواضيع ذات صلة