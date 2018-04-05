قتلى في إطلاق نار داخل جامعة في تركيا
- 5 أبريل/ نيسان 2018
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أفادت الأنباء الواردة من تركيا بمقتل أربعة أشخاص في إطلاق نار داخل جامعة بشمال غرب البلد.
والقتلى جميعهم من هيئة الموظفين بالجامعة.
واعتقلت الشرطة مشتبها به في الحادث، وهو باحث مساعد بالجامعة، بحسب تقارير.