السجن 24 عاما لرئيسة كوريا الجنوبية السابقة في قضية فساد

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قضت محكمة في كوريا الجنوبية بسجن الرئيسة السابقة بارك غيون هاي 24 عاما بعد إدانتها في قضية فساد أقصتها من منصبها.

كما ألزمتها المحكمة بدفع غرامة قيمتها نحو 17 مليون دولار.

وأدانت المحكمة رئيسة البلد السابقة في 16 اتهاما، بينها الرشوة وإساءة استخدام السلطة والإكراه.

وخلصت المحكمة إلى أن بارك استخدمت منصبها لإقناع شركات بالتبرع لمؤسسات مرتبطة بإحدى صديقاتها.

واعتقلت الشرطة الرئيسة السابقة العام الماضي بعد فترة وجيزة من عزلها.

ولم تحضر بارك جلسة النطق بالحكم.