في افريقيا: احتفالات عيد الفصح وتأبين ويني مانديلا

  • 7 أبريل/ نيسان 2018

مجموعة من أفضل الصور التي التقطت في أنحاء أفريقيا، أو من أفارقة حول العالم، خلال الأسبوع الماضي.

  • رجل يرقد على الأرض AFP

    رجل يرقد على الأرض خلال محاكاة "صلب المسيح"، في يوم الجمعة العظيمة، بمدينة لاغوس في نيجيريا.

  • امرأة تهدِّئ من روع فتاة AFP

    امرأة تهدِّئ من روع فتاة، شعرت بالفزع من مشهد محاكاة "صلب المسيح" أثناء احتفالات عيد القيامة

  • فتى يصلي Reuters

    فتى يصلي في مشهد يخيم عليه الحزن، في العاصمة الكينية نيروبي.

  • رجل يقف أمام متجر صغير Reuters

    هارون كارانجا، صاحب متجر فيسبوك كوريو، يستخدم هاتفه للدخول على حسابه بموقع فيسبوك، وذلك بمنطقة الوادي المتصدع في كينيا.

  • رجل يحمل مواد بناء Reuters

    رجل يحمل مواد بناء في موقع للإنشاءات في مدينة غوما، شرقي دولة الكونغو الديمقراطية.

  • عمال بناء فوق سقالة خشبية Reuters

    عمال بناء آخرون يعملون فوق سقالة خشبية.

  • صورة للناشطة الراحلة ويني مانديلا AFP

    في مدينة ديربن الساحلية بدولة جنوب أفريقيا، صورة للناشطة ضد سياسة التفرقة العنصرية، ويني مانديلا، خلال وقفة تأبين بالشموع، عقب وفاتها عن عمر ناهز 81 عاما.

  • نساء يغنين AFP

    نسوة يغنين تأبينا لويني مانديلا في منطقة سويتو، حيث عاشت الناشطة، وكانت تلك المنطقة في قلب النضال ضد سياسة الفصل العنصري.

  • مجموعة من أفراد حرس الشرف التونسي Reuters

    في العاصمة التونسية، اصطف حرس الشرف لأداء عرض الأربعاء، بمناسبة الاجتماع السنوي الثالث والأربعين، لمجموعة كيانات بنك التنمية الإسلامي.

  • الحفل الافتتاحي لدورة ألعاب الكومنولث Reuters

    في أستراليا في اليوم ذاته، حملت العداءة الرواندية "سالومي نييراروكوندو" العلم الوطني لبلدها، خلال الحفل الافتتاحي لدورة ألعاب الكومنولث.

  • عارضة أزياء تقدم عرضا EPA

    في يوم الجمعة، عارضة أزياء تقدم عرضا خلال أسبوع الموضة في أكرا.

  • امرأة تدلي بصوتها في صندوق انتخابات AFP

    يوم السبت، امرأة تدلي بصوتها، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في سيراليون.

  • احتفالات في فريتاون عاصمة سيراليون AFP

    شهد يوم الأربعاء احتفالات في مدينة فريتاون، عاصمة سيراليون، عقب الإعلان عن فوز زعيم المعارضة "جوليوس مادا بيو" في انتخابات الرئاسة.

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