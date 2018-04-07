في افريقيا: احتفالات عيد الفصح وتأبين ويني مانديلا
مجموعة من أفضل الصور التي التقطت في أنحاء أفريقيا، أو من أفارقة حول العالم، خلال الأسبوع الماضي.
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AFP
رجل يرقد على الأرض خلال محاكاة "صلب المسيح"، في يوم الجمعة العظيمة، بمدينة لاغوس في نيجيريا.
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AFP
امرأة تهدِّئ من روع فتاة، شعرت بالفزع من مشهد محاكاة "صلب المسيح" أثناء احتفالات عيد القيامة
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Reuters
فتى يصلي في مشهد يخيم عليه الحزن، في العاصمة الكينية نيروبي.
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Reuters
هارون كارانجا، صاحب متجر فيسبوك كوريو، يستخدم هاتفه للدخول على حسابه بموقع فيسبوك، وذلك بمنطقة الوادي المتصدع في كينيا.
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Reuters
رجل يحمل مواد بناء في موقع للإنشاءات في مدينة غوما، شرقي دولة الكونغو الديمقراطية.
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Reuters
عمال بناء آخرون يعملون فوق سقالة خشبية.
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AFP
في مدينة ديربن الساحلية بدولة جنوب أفريقيا، صورة للناشطة ضد سياسة التفرقة العنصرية، ويني مانديلا، خلال وقفة تأبين بالشموع، عقب وفاتها عن عمر ناهز 81 عاما.
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AFP
نسوة يغنين تأبينا لويني مانديلا في منطقة سويتو، حيث عاشت الناشطة، وكانت تلك المنطقة في قلب النضال ضد سياسة الفصل العنصري.
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Reuters
في العاصمة التونسية، اصطف حرس الشرف لأداء عرض الأربعاء، بمناسبة الاجتماع السنوي الثالث والأربعين، لمجموعة كيانات بنك التنمية الإسلامي.
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Reuters
في أستراليا في اليوم ذاته، حملت العداءة الرواندية "سالومي نييراروكوندو" العلم الوطني لبلدها، خلال الحفل الافتتاحي لدورة ألعاب الكومنولث.
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EPA
في يوم الجمعة، عارضة أزياء تقدم عرضا خلال أسبوع الموضة في أكرا.
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AFP
يوم السبت، امرأة تدلي بصوتها، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في سيراليون.
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AFP
شهد يوم الأربعاء احتفالات في مدينة فريتاون، عاصمة سيراليون، عقب الإعلان عن فوز زعيم المعارضة "جوليوس مادا بيو" في انتخابات الرئاسة.
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