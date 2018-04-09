في أسبوع: "القيامة" و"رهبان صبية" وانتفاضة "جيجو"

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امرأة تضع زهورا في شارع في حي توتنهام شمالي العاصمة البريطانية لندن حيث توفي تانيشا ميلبورن الذي كان في السابعة عشرة بعد إطلاق النار عليه. وعلى بعد ميلين في حي ولتامستو عثر على صبي آخر مصاب بجروح سببتها طلقات نارية، يرقد إلى جانب صبي ثالث في الـ15 مصاب بجروح سببتها طعنات سكين.