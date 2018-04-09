في أسبوع: "القيامة" و"رهبان صبية" وانتفاضة "جيجو"

  • 9 أبريل/ نيسان 2018

نستعرض معكم مجموعة من الصور المختارة لأحداث الأسبوع التي شهدها العالم.

مصدر الصورة Jack Kurtz/ REX
Image caption خلال طقوس مهرجان"بوي سانغ لونغ" المعروف بين شعوب "شان" في ميانمار وشمال تايلاند، يرسّم الأطفال ما بين سن 7 و14 عاما كبوذيين مبتدئين، فيدللون ويحملون على أكتاف أقاربهم الذكور كبار السن.
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Image caption فيكتوريا إيويرز وشقيقتها إل تشاركان في الاحتفال بعيد القيامة في حديقة البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن. يستطيع الأطفال من جميع أنحاء الولايات المتحدة المشاركة في الاحتفال، الذي يستضيفه الرئيس دونالد ترامب، إذا فازوا بتذاكر عبر يانصيب على الإنترنت.
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Image caption رجال يمثلون، وهم يلبسون زي الفرسان في المجر وزي جنود النمسا في الماضي، أحداث معركة تابيوبيتشكي التي جرت قرب تشغليد في المجر. وتمخضت المعركة عن استقلال المجر لفترة قصيرة عن إمبراطورية النمسا.
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Image caption حارس خاص بخدمة الحيوانات البرية في كينيا يجاول تغطية عيني وحيدة القرن "إيليا" لتهدئتها. كانت إيليا قد أصيبت برصاصة مهدئة من طائرة مروحية أثناء تمرين في حديقة مورو الوطنية، التي تبعد نحو 350 كيلومترا عن العاصمة نيروبي.
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Image caption رجل يحمل في قبضة يده لعبة على شكل كتكوت خلال الاحتفال السنوي بعيد القيامة في مانهاتن، في ولاية نيويورك. يرتدي المشاركون في العرض عادة ملابس وقلنسوات خاصة بالحدث الذي يتم في منطقة فيفث أفنيو.
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Image caption ممثلون من كوريا الجنوبية في سيول يحتفلون بالذكرى السبعين لانتفاضة جيجو، التي قيل إن الاشتباكات فيها بين قوات الحكومة والمقاتلين من أفراد حزب العمال أدت إلى قتل عشرات الآلاف من الأشخاص.
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Image caption امرأة تخرج من عمل فني خلال معرض كونستراي للفن في أمستردام. ويقول القائمون على المعرض إنه الحدث الفني الأقدم من نوعه في هولندا.
مصدر الصورة VICTORIA RAZO/ AFP
Image caption مهاجران من أمريكا الوسطى ينالان قسطا من الراحة في ملعب مركز رياضي في ولاية أوكساكا بالمكسيك. وقد أثارت صور مثل هؤلاء المهاجرين الذين يتوجهون صوب حدود الولايات المتحدة بالمئات انتقادات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
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Image caption امرأة تضع زهورا في شارع في حي توتنهام شمالي العاصمة البريطانية لندن حيث توفي تانيشا ميلبورن الذي كان في السابعة عشرة بعد إطلاق النار عليه. وعلى بعد ميلين في حي ولتامستو عثر على صبي آخر مصاب بجروح سببتها طلقات نارية، يرقد إلى جانب صبي ثالث في الـ15 مصاب بجروح سببتها طعنات سكين.

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