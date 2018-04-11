150 عاما على صناعة الشاي في سريلانكا

وبنيت بعض المنازل التي يعيش فيها العمال بواسطة البريطانيين خلال فترة ازدهار قطاع الإسكان في عشرينيات القرن الماضي، عندما جرى بناء نحو 20 ألف غرفة لجامعي الشاي. وتغيرت الأبنية قليلا منذ ذلك الوقت. وتربي الأسر أطفالها في قرية تضم منازل ملونة على غرار الثكنات. وتصل الكهرباء أو المياه إلى الكثير من الأبنية لعدد قليل من الساعات يوميا، أو قد لا تتوفر على الإطلاق. ويمارس السكان الكثير من المهام اليومية مثل الاغتسال والاستحمام في بنابيع المياه والأنهار.